عاجل.. العثور على مفقود القصيم "منيع المطيري" متوفيا (تفاصيل)

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عثر فريق عون للإنقاذ في منطقة القصيم، على المواطن المسن، "منيع المطيري" البالغ من العمر 80 عاماً، مُتوفىا داخل سيارته بمحافظة البدائع.



وفاة مفقود القصيم منيع المطيري:



وفي التفصيل التي نشرتها "العربية" كان المطيري فقد يوم الخميس الماضي، حيث عثر فريق الإنقاذ على سيارة المفقود.وقد وجدت سيارته عالقة في حفرة بمكان بعيد عن الأنظار، بالقرب من مركز القرين وعلى بعد 300 متر عن طريق المدينة السريع.يذكر أن فريق عون، كان قد كثف عمليات البحث عن المفقود بالتعاون مع الجهات الأمنية، باستخدام سيارات الدفع الرباعي وطائرات الدرون.أيضا جرى تحديد قرابة 90% من الأماكن الخطرة المحيطة بالموقع الأخير للمفقود.و مع إجراء تمشيط كامل المنطقة المحيطة وصولا إلى محافظة الرس وقرية عشيرة ومركز خريمان الشغار.وكان المسن "المطيري" يعاني أمراض القلب والضغط والسكري والنسيان الشديد.كما ذكرت أسرته لبعض وسائل الإعلام، أنه خرج من مزرعته عند الساعة 6:10 مساءً وذهب لمزرعة جاره، حيث تبين أنه خرج منها لاحقا.