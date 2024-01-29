عاجل.. "العامل أم الكفيل".. الجوازات تكشف من يتحمّل تكلفة جواز سفر العمل المنتهي

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تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن تكاليف جواز سفر العامل المنتهي ومن يتحمله هل هو أم كفيله.





من يتحمل تكلفة جواز سفر العمل المنتهي؟ اضافة اعلان



تنبيه مهم لـ "الجوازات" بشأن إجراءات السفر



هل تُعيق مخالفات سجل رب الأسرة إصدار الجواز؟



إتاحة تسلّم جواز السفر بعد تجديده إلكترونيًا



طريقة تسلّم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد



مشروع تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية



وتساءل المستفيد في استفساره قائلا: "هل تكاليف تجديد جواز العامل المنتهي يتحمله الكفيل؟".وردا على ذلك، قالت الجوازات: "يرجى التواصل مع سفارة بلد المستفيد للإفادة، علماً أنه في حال تم التجديد يتم إجراء نقل المعلومات عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل".في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، تنبيهًا مهمًا بشأن إجراءات السفر خارج المملكة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد.وأكدت أن جود مخالفات على سجل رب الأسرة لا يعيق من إصدار أو تجديد جواز سفر لأحد التابعين.في الوقت نفسه، أتاحت المديرية، خدمة تسلّم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد فروعها بعد تجديده إلكترونيًا، ويشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.وبينت أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وتحديد خيار تسلّم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريًا ودون موعد مسبق.وأشارت "الجوازات" إلى أن تسلّم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.وقبل أيام، دشّنت "الجوازات"، مشروع تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية، بحضور المدير العام الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بمقر المديرية بمدينة الرياض.ويأتي المشروع، ضمن تطوير عمل المركز وفقًا لمعايير المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الذي يهدف إلى حوكمة وحماية الوثائق وتوفير الوقت والجهد على منسوبي المديرية.