الجمعة، 16 جمادى الثانية 1445 ، 29 ديسمبر 2023

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عاجل.. الضمان الاجتماعي .. طريقة إثبات السكن عبر منصة الدعم 1445

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
أ أ
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يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة يمكن من خلالها إثبات السكن في الضمان الاجتماعي المطور، وهي أحد أهم المشاكل التي قد تتسبب في استبعاد المواطن من الاستحقاق.اضافة اعلان

طريقة اثبات السكن عبر منصة الدعم والحماية

‏يعد برنامَج الضمان الاجتماعي المطور من أهم البرامج المقدمة ومن نظارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للدعم إلى جميع المواطنين التي تستوفي فيهم الشروط والمتطلبات.

وتتطلب الوزارة ضرورة إثبات السكن كان إيجار أو ملك من خلال بعض الخطوات وهي كالاتي.

1- ‏يتم الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية
2- ثم يتم اختيار الخدمات ثم الضمان الاجتماعي المطور.
‏3- نتأكد من تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات بشكل صحيح.
‏4- يتم الدخول على ادراج بيانات السكن ثم الضغط عليه التالي
5- ثم يتم إرفاق بيانات الاملاك والصكوك الخاصة بك.
‏6- يتم الضغط على تأكيد المعلومات بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة
7- يقوم بإرسال رسالة نصية تؤكد إتمام إجراءات إثبات السكن.

كيف أثبت استقلالية السكن في الضمان ؟

لابد من إثبات السكن لكل أنواعه سواء كان السكن مملوكًا أو موروث أو إسكان حكومية أو خيري، ولا من وضع عقد الإيجار إذا كان السكن مستأجر، إلى جانب ذلك السكن الحكومي للطلاب والعسكريين، ويتم إرفاق المستندات ورفعها على منصة الدعم والحماية الاجتماعية لإثبات السكن.

الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين


وفي حالة وجود أي استفسارات أو تساؤلات بخصوص الضمان الاجتماعي المطور يمكن الاستعانة برقم خدمة العملاء الخاص بالوزارة وهو  19911، وهو متاح إلى جميع المستفيدين على مدار اليوم للإجابة على كافة الاستفسارات، كذلك يمكن الاستعانة بالحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين عبر منصة X.

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