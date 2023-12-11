عاجل.. الشؤون البلدية" تطرح شروط ومتطلبات إصدار التراخيص الإنشائية والتجارية

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طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشروعًا لتطوير اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، بما يساهم في توضيح الاجراءات ومواءمتها مع متطلبات الفترة الحالية. اضافة اعلان

وأبانت الوزارة أن المشروع الذي طرحته عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم فيه يأتي في إطار السعي لرفع جودة الخدمات المقدمة، واستمرارًا للجهود المبذولة في تسهيل بدء الأعمال للمستفيدين.





متطلبات إصدار التراخيص الإنشائية



آليات تقديم طلبات التراخيص الإنشائية



تجديد التراخيص الإنشائية وتعديلها وإيقافها وإلغاؤها



مدة التراخيص الإنشائية



المهام والمسؤوليات للتراخيص الإنشائية



مهام ومسؤوليات المكتب الهندسي المصمم



متطلبات إصدار التراخيص التجارية



آليات تقديم طلبات التراخيص التجارية



الموافقة المبدئية للترخيص التجاري



تجديد التراخيص التجارية وتعديلها وإيقافها وإلغاؤها



مدة التراخيص التجارية



المهام والمسؤوليات للتراخيص التجارية



التراخيص التجارية ذات الطبيعة المختلفة



يتضمن المشروع متطلبات إصدار التراخيص الإنشائية، على النحو التالي:يتم تقديم طلب الترخيص الإنشائي حسب الشروط والمتطلبات الآتية:أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.أن يكون هناك وثيقة انتفاع.أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450هـ -بعد موافقة الأمين-، أو المواقع التي صدر بشأنها نص خاص.أن يكون هناك قرار مساحي للموقع.شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد.موافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي.التعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الانشائي.أي متطلبات أخرى لأنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية -إن وجدت-.تتضمن خطوات إصدار الترخيص الإنشائي، الآتي:أ- يتم تقديم طلب الترخيص الإنشائي وفق الإجراءات المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية من خلال صاحب الترخيص أو من يفوضه من المكاتب الهندسية، بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي.- يقوم مقدم الطلب باستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإصدار أو تعديل أو تجديد الترخيص الإنشائي على المنصة الإلكترونية بما في ذلك أعمال التنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية الأخرى إذا تطلبت طبيعة المشروع ذلك.- يمكن استكمال إجراءات التراخيص الانشائية للمطورين العقاريين من خلال مركز إتمام حسب طبيعة المشروع.يتم إلغاء طلب خدمات الترخيص الإنشائي آلياً في حال تأخر مقدم الطلب عن إكمال متطلبات الخدمة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الطلب قبل صدور فاتورة السداد، ويلغى الطلب آلياً في حال عدم سداد الفاتورة بعد (10) عشرة أيام عمل من صدورها.يكون تجديد الترخيص الإنشائي، وتعديله، وإلغاؤه، وإيقافه، وفقا لما يلي:1-يتم تجديد الترخيص الإنشائي من قبل الأمانة/البلدية بناء على طلب صاحب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية، بعد استيفاء متطلبات الخدمة وسداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية -إن وجدت-.2-يتم تعديل الترخيص الإنشائي من قبل الأمانة/البلدية بناء على طلب صاحب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية، بعد استيفاء متطلبات الخدمة وسداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية -إن وجدت-.3-يتم إيقاف الترخيص الإنشائي في الأحوال التالية:- إذا صدر الترخيص مخالفا للنظام أو اللائحة أو التعليمات والاشتراطات ذات العلاقة.- إذا خالف صاحب الترخيص ما رُخص له نظاماً.- إذا طلب صاحب الترخيص ذلك فيسمح له لمرة واحدة، وتكون مدة الإيقاف مضافه على مدة الترخيص بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف سنة واحدة.- إذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تراها الأمانة/ البلدية تؤثر على السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) فيتم الرفع (للأمين) للبت فيها.4-يتم إلغاء الترخيص الإنشائي للمسببات التالية:- بناءً على طلب المرخص له بعد سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية -إن وجدت-.- إذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تؤثر على السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) بقرار من الوزير أو من يفوضه.- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من الوزير.تكون صلاحية تراخيص إنشاء المباني لمدة (3) ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدارها.تكون صلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية لمدة (1) سنة ميلادية واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدارها.يكون تجديد التراخيص الإنشائية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.أولاً: تكون مهام ومسؤوليات الأمانة/ البلدية على النحو الآتي:1- مراجعة متطلبات التراخيص الانشائية بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.2- دور رقابي على التراخيص الإنشائية بعد إصدارها بحسب طبيعة ونوع الترخيص.3- إلغاء أو إيقاف الترخيص الإنشائي المخالف بناءً على ما ورد بالمادة الرابعة من هذه اللائحة.4- النظر في طلبات الإيقاف التي ترد من بعض الجهات (مثل: الدفاع المدني، وزارة الطاقة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، شركات التأمين) قبل صدور شهادة الإشغال.ثانياً: تكون مهام ومسؤوليات المكتب الهندسي المصمم على النحو الآتي:استخراج القرار المساحي الخاص لأرض المشروع ومراجعته.إعداد دراسة فحص التربة للأرض المراد البناء عليها، أو التعاقد مع أحد الشركات أو المكاتب الهندسية المختصة بإعداد تقارير التربة.إعداد المخططات اللازمة للمشروع وفق (تنظيمات واشتراطات البناء المعتمدة، وكود البناء السعودي، والموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة أو المدينة - إن وجدت - الواقع ضمن حدودها الموقع المراد ترخيصه) ورفعها على المنصة الإلكترونية.أخذ الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى والجهات الخدمية إذا تطلبت طبيعة المشروع ذلك مثل (الكهرباء، المياه، الاتصالات).استكمال النماذج الإلكترونية.طباعة الترخيص الإنشائي.ثالثاً: تكون مهام ومسؤوليات المكتب الهندسي المشرف على النحو الآتي:مراجعة المخططات التصميمية المعدة من قبل المكتب المصمم قبل البدء بالبناء.الإشراف على تنفيذ المشروع وفقاً للمخططات التصميمية المعدة من المكتب المصمم.رفع تقارير الإشراف خلال مراحل البناء وفقاً لمتطلبات كود البناء السعودي على المنصة الإلكترونية بشكل متزامن مع مراحل الانشاء بالموقع.رفع التقرير النهائي للأعمال وتقرير السلامة الصادر من المديرية العامة للدفاع المدني على المنصة الإلكترونية.التنسيق مع الجهات الخدمية لإيصال الخدمات للمشروع مثل (الكهرباء، المياه).إبلاغ الأمانة/البلدية في حال وجود خطأ أو نقص في المخططات أو الموافقات أو تنفيذ أعمال مخالفة للمخططات المعتمدة.طباعة شهادة الإشغال من المنصة الإلكترونية.يتم تقديم طلب الترخيص التجاري حسب الشروط والمتطلبات الآتية:1.الأهلية النظامية وتتحقق بأي مما يأتي:- أن يكون شخصاً طبيعياً سعودياً.- أن يكون شخصاً معنوياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.- أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.2. وثيقة انتفاع سارية المفعول.3. الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب ترخيصه تجارياً متضمنة لما يلي:- الموقع: متضمناً العنوان الوطني في وثيقة الترخيص التجاري.- المساحة: وتدون كتابةً ورقماً في وثيقة الترخيص التجاري.4. وثيقة منشأة سارية المفعول.5. موافقة الدفاع المدني.6. وجود ترخيص بناء للمبنى في حال كان النشاط المراد ترخيصه ستتم ممارسته داخل مبنى.7. ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه.8. موافقة الجهة الحكومية المختصة التي يخضع النشاط لإشرافها.9. إكمال النماذج على المنصة الإلكترونية.10. سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية -إن وجدت- على التراخيص البلدية المرتبطة بطالب الترخيص.وللأمين الاستثناء بقرار مسبب -وفقا للنماذج المعتمدة من الوزارة لذلك- للحالات التالية:- الحد الأدنى للمساحة أو المتطلبات المكانية من اشتراطات النشاط.- طلب ترخيص بناء للأبنية التاريخية أو القديمة مع إرفاق تقرير هندسي يثبت سلامة المبنى.- طلب ترخيص بناء للمواقع ضمن الحيازات داخل وخارج النطاق العمراني.تتضمن آليات تقديم طلبات التراخيص التجارية، الخطوات التالية:يتم تقديم طلب الترخيص التجاري وفق الإجراءات المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية من خلال صاحب الترخيص أو من يفوضه من المكاتب الهندسية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة.على الأمانة/ البلدية أن تستقبل طلب الترخيص التجاري وأن تصدره أو تجدده أو تعدله بعد توفر الشروط المبينة في المادة السابعة والعاشرة من هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه دون احتساب مدد الجهات ذات العلاقة والمدة لدى مقدم الطلب، وفي حال عدم قبول طلب الترخيص التجاري لعدم توافر الشروط المذكورة أو أحدها، يبلغ مقدم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية.يتم إصدار الموافقة للترخيص التجاري للأنشطة المضافة دون السماح بممارسة النشاط المضاف قبل الحصول على موافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المختصة إن وجدت.يتم إلغاء طلب خدمات الترخيص التجاري المحفوظة كمسودة آلياً في حال تأخر مقدم الطلب عن إكمال متطلبات الخدمة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب.بعد تقديم الطلب على مقدم الطلب معالجة الملاحظات المستلمة – من جميع الجهات ذات العلاقة- خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها -وللبلدية صلاحية تجديد المهلة مرة واحدة فقط عند الحاجة - وفي حال عدم معالجتها خلال المهلة المحددة سيتم إلغاء الطلب آليا.يتم إلغاء طلب خدمات الترخيص التجاري آلياً بعد إصدار فاتورة السداد وعدم سدادها خلال (5) خمسة أيام عمل - وللوزارة صلاحية تمديد مهلة السداد متى ما رأت الحاجة لذلك-، ويستثنى من ذلك فواتير السداد المتعلقة بالإلغاء الالي للرخص.تقوم الأمانة/البلدية بإصدار موافقة مبدئية للترخيص التجاري –إذا كان الترخيص يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة- وفقا للآتي:أولا: يتم تقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية للترخيص التجاري عبر المنصة الإلكترونية من خلال طالب الترخيص حسب الشروط والمتطلبات التالية:- تقديم وثيقة منشأة سارية وتحديد الموقع الجغرافي المطلوب لممارسة النشاط.- يجب على الأمانة/البلدية أن تمنح الموافقة المبدئية خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.- التعهد من قبل صاحب الطلب باستكمال المتطلبات الواردة في المادة السابعة من اللائحة قبل انتهاء مدة الموافقة المبدئية.- التعهد بعدم البدء بممارسة النشاط الا بعد الحصول على الترخيص التجاري.ثانيا: لا تتجاوز مدة الموافقة المبدئية للترخيص التجاري 90 يوماً، ويجوز للأمانة/البلدية تمديدها لمدة مماثلة أو أقل -إذا دعت الحاجة لذلك- ولا تحتسب هذه المدة من مدة الترخيص التجاري.ثالثا: تقوم الأمانة/البلدية بالتحقق من استيفاء كامل المتطلبات ثم يتم تحويل الموافقة المبدئية للترخيص التجاري الى طلب إصدار ترخيص تجاري واستكمال الإجراءات النظامية، وفي حال عدم استيفاء المتطلبات خلال تلك المدة تعتبر الموافقة ملغية.يكون تجديد التراخيص التجارية وتعديلها - بعد توفر المتطلبات والشروط الواردة في المادة السابعة - وإيقافها وإلغاؤها على النحو الآتي:أولا: يكون تجديد الترخيص التجاري وفقاً لما يلي:إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه.أن تكون وثيقة المنشأة سارية.لا يسمح بتعديل الترخيص خلال التجديد (باستثناء الحالة رقم (1) والحالة رقم (2) في الفقرة ثانياً من المادة العاشرة).إشعار الدفاع المدني.سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية على الترخيص التجاري -إن وجدت-.ثانياً: يكون تعديل الترخيص التجاري – مع استمرار سريان الترخيص للمدة المتبقية- على أربع حالات:تعديل بيانات الترخيص التجاري (مساحة الموقع – اللوحة) يتم إذا توفرت الشروط التالية:- إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه.- موافقة الدفاع المدني في حال زيادة المساحة.- سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية على الترخيص التجاري - إن وجدت -.تعديل النشاط بالترخيص التجاري أو إضافة نشاط جديد ويتم إذا توفرت الشروط التالية:- إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه.- توفر اشتراطات النشاط الجديد في حال تغيير النشاط أو إضافته بعد موافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المختصة.- سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية على الترخيص التجاري - إن وجدت -.تعديل ملكية الترخيص التجاري (نقل ملكية):- تطبيق المتطلبات الواردة في المادة السابعة من هذه اللائحة للمالك الجديد.- لا يسمح بتغيير النشاط خلال نقل الملكية.- سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية على الترخيص التجاري المراد نقله - إن وجدت -.تعديل موقع النشاط (نقل موقع):- تطبيق المتطلبات الواردة في المادة السابعة من هذه اللائحة للموقع الجديد.ثالثاً: يكون إيقاف الترخيص التجاري وفقاً لما يلي:إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه إيقاف الترخيص بعد موافقة الأمانة /البلدية على ألا تزيد مدة الإيقاف سواء كان لمرة واحدة أو عدة مرات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص، دون احتساب فترة الإيقاف من ضمن المدة المتبقية في الترخيص.يتم إيقاف الترخيص التجاري من الأمانة /البلدية ولا يتم التعويض عن مدة الإيقاف في الحالات التالية:- إذا صدر الترخيص مخالفاً للاشتراطات النظامية.- إذا تم إغلاق المحل من قبل الدفاع المدني لوجود مخالفة لأنظمته تستوجب الإيقاف، أو من قبل الجهة الحكومية المختصة لمخالفته اشتراطاتها.- إذا طلبت الجهة الحكومية المختصة ذلك.رابعاً: يكون إلغاء الترخيص التجاري وفقاً لما يلي:إذا طلبت الجهة الحكومية المختصة ذلك.إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات بلدية مستحقة عليه.عند عدم تجديد الترخيص فيتم إلغاء الترخيص آليا بعد مرور (90 يوماً) من تاريخ انتهائه.وفق ما نصت عليه لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وقواعدها التنفيذية.إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص أو وجدت أسباب تؤثر على السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) على أن يكون الإلغاء مسبباً.خامساً: إجراءات تجديد أو إلغاء أو إيقاف الترخيص التجاري بعد انتهائه:تقوم الأمانة/ البلدية بإشعار صاحب الترخيص التجاري بموعد انتهاء الترخيص قبل (30 يوماً) من انتهائه.يقوم صاحب الترخيص التجاري بتقديم طلب لتجديد أو إلغاء أو إيقاف الترخيص التجاري من خلال المنصة الإلكترونية قبل انتهاء الترخيص بـ (30 يوماً) لتجنب احتساب رسوم التجديد التلقائية.يتم احتساب رسوم تجديد الترخيص التجاري تلقائياً بعد انتهائه للفترة من تاريخ الانتهاء وحتى تاريخ الإلغاء.تقوم الأمانة/ البلدية بإشعار صاحب الترخيص التجاري بأن لديه مهلة خمسة (5) أيام عمل تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص التجاري وذلك لسداد رسوم التجديد، وإلا سيتم احتساب غرامة مالية في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة.لا تقل مدة الترخيص التجاري لفتح محل/ منشأة لأي نشاط خاضع لإشراف الوزارة عن سنة ميلادية واحدة ولا تزيد عن خمس سنوات بناءً على طلب المرخص له، عدا ماله علاقة بالصحة العامة، أو الأنشطة الخطرة، أو مراكز الخدمة، فتكون مدته سنة ميلادية واحدة.تكون مدة الترخيص التجاري لفتح محل/ منشأة خاضع نشاطه لإشراف جهة حكومية، مماثلة لمدة ترخيص تلك الجهة وبمدة لا تزيد عن خمس سنوات ميلادية كحد أقصى.تكون مدة ترخيص النشاط المضاف مساوية للمدة المتبقية للترخيص التجاري للنشاط الأساسي.يستثنى من المدة أعلاه التراخيص التجارية للأنشطة المؤقتة بحيث لا تزيد عن 180 يوم.أولا: تكون مهام ومسؤوليات الأمانة/ البلدية على النحو التالي:يكون إصدار الترخيص التجاري أو تجديده أو تعديله من صلاحية الأمين أومن يفوضه.يكون للأمانة/ البلدية دور رقابي على التراخيص التجارية بحسب طبيعة ونوع الترخيص.يكون إيقاف الترخيص التجاري أو عدم تجديده من صلاحية الأمين أو من يفوضه بقرار مسبب.يكون إلغاء الترخيص التجاري في الحالات المذكورة في الفقرات التالية (1) و (2) و (3) من البند رابعاً من المادة العاشرة من هذه اللائحة من صلاحية الأمين / رئيس البلدية بقرار مسبب، ويكون إلغاؤه في الحالة المذكورة في الفقرة (4) والفقرة (5) من البند رابعاً من المادة العاشرة من هذ اللائحة بقرار مسبب يرفع من الأمين ويعتمده الوزير.يتم تأهيل واعتماد المكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لخدمات التراخيص التجارية من قبل الوزارة.ثانيا: تكون مهام ومسؤوليات المكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة المؤهلة على النحو الآتي:استقبال جميع طلبات الخدمة المتعلقة بالترخيص التجاري واستكمال إجراءاتها، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابعة من هذه اللائحة.أولاً: يكون إصدار الترخيص التجاري ذو الطبيعة المختلفة من خلال المنصة الإلكترونية بعد توافر الشروط الآتية:- أن يكون شخصاً طبيعياً سعودياً لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.- تحديد النشاط واستيفاء متطلباته ان وجدت، على أن يكون من الأنشطة المسموح بممارستها للأفراد.- سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية -إن وجدت-.ثانياً: لا تزيد مدة الترخيص التجاري ذو الطبيعة المختلفة للتاجر المتنقل عن سنة ميلادية واحدة، وتكون قابلة للتجديد في حال طلب صاحب الترخيص ذلك.ثالثاً: بمراعاة الشروط الواردة أعلاه يجب على صاحب الترخيص الالتزام بالآتي:‌- عدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على تصريح منفذ بيع (موقع) لمدة محددة -لا تزيد عن ثلاثة أشهر-.- عدم تأجير منفذ البيع (الموقع) إلى الغير، ويحق له إضافة مساعد على التصريح شريطة أن يكون المضاف حاصلاً على ترخيص تجاري ذو طبيعة مختلفة.- يحق لصاحب الترخيص ممارسة نشاطه من خلال عربة متنقلة بعد استيفاء المتطلبات الآتية:1. موافقة الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة – بحسب طبيعة النشاط- على العربة المتنقلة.2. سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية -إن وجدت-.3. لا تزيد مدة ترخيص العربة المتنقلة عن سنة واحدة، وتكون قابلة للتجديد في حال طلب صاحب الترخيص ذلك.رابعاً: تكون مسؤوليات الأمانة/البلدية فيما يتعلق بالتراخيص التجارية ذات الطبيعة المختلفة كالآتي:تحدد الأمانة/ البلدية المواقع المسموح فيها مزاولة النشاط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للاشتراطات التي تضعها الوزارة.‌تحدد الأمانة/ البلدية أوقات مزاولة النشاط بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، ويتماشى مع طبيعة كل منطقة ومواسمها.خامساً: حالات التعديل والالغاء:يجوز لصاحب الترخيص تعديل النشاط بعد استيفاء المتطلبات للنشاط الجديد، كما يجوز له إلغاؤه من خلال المنصة الالكترونية بعد سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية -إن وجدت-.يكون إلغاء الترخيص التجاري ذو الطبيعة المختلفة في الحالات المذكورة في الفقرات التالية (1) و (2) و (3) من البند رابعاً من المادة العاشرة من هذه اللائحة من صلاحية الأمين أو رئيس البلدية بقرار مسبب، ويكون إلغاؤه في الحالتين المذكورتين في الفقرة (4) والفقرة (5) من البند رابعاً من المادة العاشرة من هذ اللائحة بقرار مسبب يرفع من الأمين ويعتمده الوزير.