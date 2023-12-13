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عاجل.. السيول تداهم محلات حراج الخردة في مكة المكرمة

سيول مكة
سيول مكة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول في مكة المكرمة، بعد هطول الأمطار الغزيرة.

سيول تداهم المحلاتاضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو السيول وهي تداهم محلات حراج الخردة في مكة المكرمة، بعد الحالة المطرية الغزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
كذلك أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة، بسبب الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

أمطار غزيرة وبرد 


وتشمل الحالة هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد وصواعق رعدية، تستمر حتى الساعة الخامسة فجرا من يوم الأربعاء، خاصة على الطائف.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأصفر لأهالي منطقة الجوف بسبب توقعات بهطول أمطار تستمر حتى الثانية فجر يوم الأربعاء ، بمشيئة الله.

ضباب كثيف بالشرقية


كذلك أصدر المركز إنذارا باللون البرتقالي لأهالي المنطقة الشرقية، بسبب الضباب الكثيف والذي يحجب الرؤية حتى الساعة العاشرة من صباح غد الأربعاء.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
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