الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

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عاجل.. السيول تجرف الأشخاص في جدة.. والسيارات تسبح في مياه الأمطار بطريق مكة (فيديوهات)

سيول جدة
سيول جدة
أ أ

وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مياه السيول، وهي  تجرف شخصين في جدة.

السيول في جدة:

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ويظهر مقطع  الفيديو، تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار، والتي أدت لجريان السيول.

كما يظهر أيضا شخصين يحاولان الخروج من وسط مياه السيول دون جدوى، فيما تجمع بعض الأشخاص ولم يستطع أي منهم التقدم نحو المياه لإنقاذ الشخصين، ولم يتسنى معرفة مصيرهما.


السيارات تسبح في الأمطار بمكة:



فيما وثق مقطع فيديو آخر، جريان مياه السيول على طريق مكة القديم في محافظة جدة.

ويظهر مقطع الفيديو، تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار على الطريق، والتي أدت لجريان السيول، وتعطل حركة السير في الشوارع.

وأدى جريان مياه السيول واندفاعها إلى انجراف عدد من السيارات وغرقها في المياه، بعدما فشلت في مقاومة قوة المياه.

سحابة عملاقة في سماء جدة:



كما أظهر مقطع قبل ساعات، تكون كميات من السحب الركامية في سماء جدة.


وبحسب مقطع الفيديو، فقد امتلأت السماء في جدة بالغيوم الكثيفة، وذلك حوالي الساعة الواحدة ظهرا.

وعلق أحد الأشخاص على المقطع  قائلا: "اللهم صيبًا نافعًا"، وقال آخر: "هل تصل شمال جدة؟"، وتابع ثالث: "سبحان الله العظيم".

فيما أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن صور الرادار على محافظة جدة أظهرت تكوُّن كميات من السحب الرُكامية مقابل سواحل البحر.

ونوه أيضا أن السحب ظهرت خاصة في الأطراف الشمالية والوسطى من جدة، وهذه السحب الرُكامية الرعدية تتطور خلال الساعات المقبلة إلى باقي المحافظة.

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