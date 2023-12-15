عاجل.. السجن 7 سنوات لمن ينشر إعلانات عن هذه الوظائف

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أوضح رئيس مجلس
إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري، الدكتور يوسف الجبر أن نشر اعلانات عن وظائ وهمية
مجرّمة بالنظام، وقد صدر لأجلها نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
السجن 7 سنوات أوغرامة
5 ملايين ريالوقال إن المادة الأولى
من النظام نصت على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا
تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير
دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما
فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام).
إعلانات وظائف
لجهات حكومية وشبة حكوميةوظهر في الفترة
الأخيرة العديد من الإعلانات، والمجموعات الخاصة بالتوظيف على وسائل التواصل
الاجتماعي التي تنشر إعلانات وظيفية للعديد من الجهات، بما فيها جهات حكومية وشبه
حكومية.
ويطلب المعلن من خلالها الحصول على بيانات خاصة بالباحثين عن العمل وسيرهم الذاتية، حيث بدأ العديد من الجهات التحذير من بعض تلك الإعلانات والتي تنتحل صفة جهات رسمية واعتبارية.
انتحال إعلان
لهيئة الرقابة ومكافحة الفسادوكان آخرها
انتحال إعلان وظيفي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أصدرت على أثره تحذيرا
رسميا من التعامل مع ذلك الإعلان، وفقا لـ "الوطن".
واشتكى باحثون عن عمل من تواصل أشخاص معهم يدعون أنهم مسؤولو توظيف بوزارة حكومية ينتظرون توقيعهم على عقود وظيفية برواتب ومميزات عالية.
جمع بيانات
الباحثين عن عمل بطريقة مشبوهةأبان فراس
العويفير «الخبير في الموارد البشرية»، بأن ناشري تلك الإعلانات الوهمية يسعون إلى
جمع بيانات بطريقة مشبوهة، ولأهداف تسويقية.
مؤكدًا على ضرورة البعد عن التعامل مع رسائل «واتس آب» لإرسال السير الذاتية، أو الإيميلات التي لا يكون المستضيف للإيميل موقع الشركة نفسها.
عدم احتواء
السيرة الذاتية على رقم الهوية الوطنيةوطالب بعدم
احتواء السيرة الذاتية أو طلب التوظيف على بعض المعلومات لصاحب العمل، ومن بينها:
رقم الهوية الوطنية، فهي غير ضرورية في مرحلة البحث عن عمل.
إضافة إلى عدم مشاركة أي رمز أو كود يصل إلى الجوال مع منسق الوظائف؛ لاحتمالية أن تكون رسالة احتيالية تتكبد من ورائها المتاعب.
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