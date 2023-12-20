عاجل.. السجن 5 سنوات إحداها.. مكافحة التستر تقرر 5 عقوبات رادعة بحق المخالفين

أ أ
أقر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عقوبات رادعة بحق مخالفي نظام
مكافحة التستر.
وأكد البرنامج عبر صفحته الرسمية في "إكس" على تطبيق هذه العقوبات بحق المخالفين، مناشدًا أصحاب الأعمال والشركات الالتزام بما جاء في النظام.
5 عقوبات رادعة للمخالفين من مكافحة التسترتبدأ العقوبات من السجن الذي يصل إلى 5 سنوات مرورًا بالغرامة حتى 5 ملايين
ريال ونهاية بالمصادرة وشطب السجل والابعاد.
لمدة تصل إلى 5 سنوات.
1ـ السجن
وتصل إلى 5 ملايين ريال.
2ـ الغرامة
3ـ مصادرة الأصول
مصادرة الأصول والأموال غير المشروعة.
إبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح بعودتهم.
4ـ ابعاد المتستر عليهم
شطب السجل ومنع مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
5ـ شطب السجل
قواعد الإعفاء من نظام مكافحة التستروأضاف البرنامج أنه بناءً على المادة (الثانية) من قواعد الإعفاء في نظام
مكافحة التستر، للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب
عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت الشروط الآتية عليه:
1- أن يتوقف عن
ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
7 شروط للإعفاء عن مرتكب جريمة التستر
2- أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
3- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
4- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
5- أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
6- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
7- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.