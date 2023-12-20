عاجل.. السجن 5 سنوات إحداها.. مكافحة التستر تقرر 5 عقوبات رادعة بحق المخالفين

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أقر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عقوبات رادعة بحق مخالفي نظام مكافحة التستر.

وأكد البرنامج عبر صفحته الرسمية في "إكس" على تطبيق هذه العقوبات بحق المخالفين، مناشدًا أصحاب الأعمال والشركات الالتزام بما جاء في النظام. اضافة اعلان





5 عقوبات رادعة للمخالفين من مكافحة التستر





1ـ السجن





2ـ الغرامة





3ـ مصادرة الأصول



4ـ ابعاد المتستر عليهم





5ـ شطب السجل



قواعد الإعفاء من نظام مكافحة التستر





7 شروط للإعفاء عن مرتكب جريمة التستر



تبدأ العقوبات من السجن الذي يصل إلى 5 سنوات مرورًا بالغرامة حتى 5 ملايين ريال ونهاية بالمصادرة وشطب السجل والابعاد.لمدة تصل إلى 5 سنوات.وتصل إلى 5 ملايين ريال.مصادرة الأصول والأموال غير المشروعة.إبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح بعودتهم.شطب السجل ومنع مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.وأضاف البرنامج أنه بناءً على المادة (الثانية) من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت الشروط الآتية عليه:1- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.2- أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.3- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.4- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.5- أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.6- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.7- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.