الأحد، 25 جمادى الثانية 1445 ، 07 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. السجن وغرامة موجعة .. النيابة العامة تحذر من عقوبة الإخلال بالنظام على متن الطائرة

النيابة العامة - اخلال النظام - طائرة
النيابة العامة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قالت النيابة العامة إن نظام الطيران المدني أضفى حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام داخلها.اضافة اعلان

عقوبات حال ارتكاب أي إخلال بالنظام:


وأوضحت أن كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها يعاقب بما يلي:

1- السجن مدة تصل إلى 5 سنوات

2- غرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

3- إحدى هاتين العقوبتين.

في وقت سابق، أحاط نظام الشركات الحسابات المالية بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات.

عقوبات لعدم إبلاغ مراجع الحسابات عن المخالفات:


وقالت النيابة العامة: "كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية يعاقب بما يلي :

1- السجن مدة تصل إلى سنة.

2- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

3- إحدى هاتين العقوبتين.

في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أنه لايجوز أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع.

استثناء ضروريات صناعة المعادن الثمينة

واستثنت النيابة العامة، ما توجبه ضروريات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.

جاء ذلك في منشور للنيابة العامة على صفحتها الرسمية في "إكس"، حيث أوضحت نص المادة التي تتناول الغش في المعادن والعقوبة المفروضة.

اقرأ أيضا

إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض بمحمية الإمام عبدالعزيز الملكية

47 عامًا يرفع النداء.. وفاة الشيخ منصور المزيد مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض

أخبار السعودية.. شرط إعفاء المنشآت الصغيرة من مقابل رخص العمل ودفع الإيجار عن طريق سداد

45 ألف منشآة ملزمة بتوفير التدريب للطلاب (فيديو)

مواطن يوثق لحظة احتراق سيارته ونجاة أصدقائه من الموت (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

التستر - الغش التجاري -- النيابة العامة 9:01 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. منها غرامة موجعة.. النيابة العامة: هذه عقوبة عدم إبلاغ مراجع الحسابات عن المخالفات

أهم 10 9:59 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة الدعم الإضافي وبشرى حول اكتشافات الذهب الجديدة

النيابة العامة 4:34 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. النيابة العامة: لايجوز إحداث تغيير في السبائك أو المشغولات من المعادن الثمينة

أخبار السعودية 5:01 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. أخبار السعودية.. موعد صرف دعم ساند ومعايير المفاضلة على الوظائف الإدارية بالتعليم

اقرأ أيضا

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
4:01 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل لرخص العمل بشرط

الهيئة العامة للغذاء والدواء
3:57 م الأحد، 07 يناير 2024

"الغذاء والدواء": رصد نحو 8 آلاف مخالفة في 58 ألف جولة رقابية بالمملكة

اختبار الرخصة المهنية
3:32 م الأحد، 07 يناير 2024

خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر "قياس"

تنزيل
3:17 م الأحد، 07 يناير 2024

مركز الملك سلمان للإغاثة يسير الباخرة الـ 5 لإغاثة الفلسطينيين في غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

غرفة حفر الباطن
8:01 م الأحد، 07 يناير 2024

غرفة حفر الباطن تعلن عن 260 وظيفة شاغرة.. التفاصيل كاملة

ابشر - جواز السفر
8:00 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. تفاصيل خدمة التبليغ عن تغيّب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر منصة أبشر

مخدرات
7:54 م الأحد، 07 يناير 2024

المدينة وجازان.. توجيه ضربات أمنية لمروجي مخدرات ومخالفي نظام البيئة

النيابة العامة - اخلال النظام - طائرة
7:00 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. السجن وغرامة موجعة .. النيابة العامة تحذر من عقوبة الإخلال بالنظام على متن الطائرة

ا
6:49 م الأحد، 07 يناير 2024

فيديو متداول.. مشهد مؤثر لوفاة إمام مسجد وهو ساجد

البريد السعودي - سبل - طرود
6:01 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. خطوات الاستعلام عن بريد واصل برقم السجل التجاري