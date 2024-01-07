عاجل.. السجن وغرامة موجعة .. النيابة العامة تحذر من عقوبة الإخلال بالنظام على متن الطائرة

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قالت النيابة العامة إن نظام الطيران المدني أضفى حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام داخلها. اضافة اعلان





عقوبات حال ارتكاب أي إخلال بالنظام:



عقوبات لعدم إبلاغ مراجع الحسابات عن المخالفات:



استثناء ضروريات صناعة المعادن الثمينة





أضفى نظام الطيران المدني حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام العام داخلها. pic.twitter.com/oRyZrdirkW January 7, 2024

وأوضحت أن كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها يعاقب بما يلي:1- السجن مدة تصل إلى 5 سنوات2- غرامة تصل إلى 500 ألف ريال.3- إحدى هاتين العقوبتين.في وقت سابق، أحاط نظام الشركات الحسابات المالية بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات.وقالت النيابة العامة: "كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية يعاقب بما يلي :1- السجن مدة تصل إلى سنة.2- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.3- إحدى هاتين العقوبتين.في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أنه لايجوز أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع.واستثنت النيابة العامة، ما توجبه ضروريات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.جاء ذلك في منشور للنيابة العامة على صفحتها الرسمية في "إكس"، حيث أوضحت نص المادة التي تتناول الغش في المعادن والعقوبة المفروضة.