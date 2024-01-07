عاجل.. السجن وغرامة موجعة .. النيابة العامة تحذر من عقوبة الإخلال بالنظام على متن الطائرة

أ أ
قالت النيابة العامة إن نظام الطيران المدني أضفى حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام داخلها.
عقوبات حال ارتكاب أي إخلال بالنظام:
وأوضحت أن كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها يعاقب بما يلي:
1- السجن مدة تصل إلى 5 سنوات
2- غرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
3- إحدى هاتين العقوبتين.
في وقت سابق، أحاط نظام الشركات الحسابات المالية بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات.
عقوبات لعدم إبلاغ مراجع الحسابات عن المخالفات:
وقالت النيابة العامة: "كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية يعاقب بما يلي :
1- السجن مدة تصل إلى سنة.
2- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
3- إحدى هاتين العقوبتين.
في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أنه لايجوز أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع.
استثناء ضروريات صناعة المعادن الثمينةواستثنت النيابة العامة، ما توجبه ضروريات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.
جاء ذلك في منشور للنيابة العامة على صفحتها الرسمية في "إكس"، حيث أوضحت نص المادة التي تتناول الغش في المعادن والعقوبة المفروضة.
أضفى نظام الطيران المدني حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام العام داخلها. pic.twitter.com/oRyZrdirkW— النيابة العامة (@ppgovsa) January 7, 2024