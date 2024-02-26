عاجل.. الزكاة توضح إمكانية الاستفادة من الإعفاء الضريبي للمسكن الأول في شراء أرض

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول.



الإعفاء الضريبي للمسكن الأول



تقديم الإقرارات الضريبية



المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة



جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل يمكن الاستفادة من الإعفاء الضريبي للمسكن الأول في شراء أرض؟".وأجابت هيئة الزكاة، بقولها: "عزيزي العميل، للتوضيح لك، تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول ويشمل الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات البيع على الخارطة فقط للمواطن ولا تشمل البناء الذاتي والأراضي.وقبل أيام، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 29 من شهر فبراير الجاري.وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة في تقديم إقراراتها الضريبية عبرالموقع الإلكتروني ، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية(ZATCA).ويأتي ذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.وعبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية عبرموقع الهيئة .وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.