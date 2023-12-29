عاجل.. "الزكاة": تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات حتى 30 يونيو 2024

أ أ

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، حتى 30 يونيو 2024م. اضافة اعلان





تمديد مباردة إلغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات



ما الغرامات المشمولة في مبادرة الاعفاء؟



شروط الاستفادة من المبادرة



تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة



الدليل الإرشادي المبسط للمبادرة



وسائل التواصل مع الهيئة

