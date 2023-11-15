عاجل.. الرابط بالخطوات.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول بمدارس المملكة؟

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أتاحت وزارة التعليم، نتائج الفصل الدراسي الأول لنحو 6 ملايين طالب وطالبة، في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك عبر منصة "نور".
واستمرت الاختبارات لمدة خمسة أيام، وشملت جميع المراحل الدراسية بدءًا من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).
نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول وشددت وزارة التعليم، على أهمية رصد درجات اختبار المواد التحريرية وتدقيقها في نظام "نور" الإلكتروني أولاً بأول، وإغلاق الدرجات واعتمادها في النظام قبل نهاية دوام اليوم الخميس.
رابط الاستعلام عن النتائج فيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر نظام نور:
- الدخول إلى رابط نظام نور.
- تسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني.
- كتابة رقم الهوية الذي يوجد في البطاقة الوطنية.
- سيظهر للمتعلم كود تحقق يكون بإدخاله في المكان الصحيح.
- النقر على أيقونة التالي الموجودة في الأسفل.
- تظهر أمامك نافذة جديدة بها جميع التفاصيل بشأن درجات طالب.
- يمكنك طباعة درجات الاختبارات.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أمس الثلاثاء تعليق الدراسة وتأجيل الاختبار النهائي اليوم الأربعاء في مناطق جدة ومكة بسبب الحالة المطرية
وأضافت الوزارة أنه سيتم تأجيل الاختبار المقرر اليوم الأربعاء إلى الخميس ما لم يصدر الدفاع المدني تحذيراته من غزارة الأمطار مجددًا والتي قد تهدد تنقلات الطلبة إلى مدارسهم.