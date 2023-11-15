الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

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عاجل.. الرابط بالخطوات.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول بمدارس المملكة؟

نظام نور
إعلان النتائج في نهاية دوام الخميس
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أتاحت وزارة التعليم، نتائج الفصل الدراسي الأول لنحو 6 ملايين طالب وطالبة، في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك عبر منصة "نور".

واستمرت الاختبارات لمدة خمسة أيام، وشملت جميع المراحل الدراسية بدءًا من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).اضافة اعلان

نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 

وشددت وزارة التعليم، على أهمية رصد درجات اختبار المواد التحريرية وتدقيقها في نظام "نور" الإلكتروني أولاً بأول، وإغلاق الدرجات واعتمادها في النظام قبل نهاية دوام اليوم الخميس.

رابط الاستعلام عن النتائج 

فيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر نظام نور:
- الدخول إلى رابط نظام نور.
- تسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني.
- كتابة رقم الهوية الذي يوجد في البطاقة الوطنية.
- سيظهر للمتعلم كود تحقق يكون بإدخاله في المكان الصحيح.
- النقر على أيقونة التالي الموجودة في الأسفل.
- تظهر أمامك نافذة جديدة بها جميع التفاصيل بشأن درجات طالب.
- يمكنك طباعة درجات الاختبارات.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أمس الثلاثاء تعليق الدراسة وتأجيل الاختبار النهائي اليوم الأربعاء في مناطق جدة ومكة بسبب الحالة المطرية 
وأضافت الوزارة أنه سيتم تأجيل الاختبار المقرر اليوم الأربعاء إلى الخميس ما لم يصدر الدفاع المدني تحذيراته من غزارة الأمطار مجددًا والتي قد تهدد تنقلات الطلبة إلى مدارسهم.

موعد نهاية الفصل الدراسي الأول

ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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