عاجل.. الرابط بالخطوات.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول بمدارس المملكة؟

أ أ

أتاحت وزارة التعليم، نتائج الفصل الدراسي الأول لنحو 6 ملايين طالب وطالبة، في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك عبر منصة "نور".

واستمرت الاختبارات لمدة خمسة أيام، وشملت جميع المراحل الدراسية بدءًا من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي). اضافة اعلان





نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول



رابط الاستعلام عن النتائج



موعد نهاية الفصل الدراسي الأول



موعد بدء الفصل الدراسي الثاني



التقويم الدراسي للعام 1445ھ

