عاجل.. الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر

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نقلت قناة "الإخبارية" عن الديوان الملكي أن المحكمة العليا تعلن بأن يوم غدٍ الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.



رؤية هلال شوال

وكانت المحكمة العليا قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1445 هـ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري، في جميع أنحاء المملكة.

وقالت إنها ترجو ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

ودعت المحكمةُ العليا، من لديه القدرة على الترائي إلى الانضمام للجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.