عاجل.. الدفاع المدني يدعو إلى اتباع إرشادات الوقاية.. ويُحذر من القاتل الصامت

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة اتباع ومراعاة إرشادات وتعليمات السلامة عند استخدام الفحم والحطب، المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





الدفاع المدني يُحذر من القاتل الصامت



الدفاع المدني ينجح في إخماد حرائق بمناطق مختلفة



حريق حي الفيصلية بالرياض



إخماد حريق في حاويات بميناء الدمام



وأكدت المديرية على حسابه افي منصة "إكس"، على أهمية اتباع إرشادات الوقاية على النحو التالي:1 - إطفاء النار الناتجة من الفحم والحطب عند الخروج من المنزل أو النوم.2 - عدم إشعالها في الأماكن المغلقة.3 - تهوية المكان منعًا لحدوث الاختناق.4 - منع الأطـفـال مـن الاقتراب أو العبث بها.يأتي هذا في وقت نجح فيه الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريق شبّ في مركبة بمواقف أحد المباني.وفي وقت سابق، نشرت المديرية مقطع فيديو وثقت من خلاله جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على حريق حي الفيصلية بالرياض.وأوضحت أن فرق الدفاع المدني في تبوك، أخمدت حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.وقبل ذلك، باشر الدفاع المدني، إخماد حريق في حاويات بميناء الدمام، على ما أفادت مراسلة فضائية "الإخبارية".كما باشرت الحريق الذي اندلع في عدد من الحاويات داخل إحدى المستودعات الخارجية التابعة لميناء الملك عبدالعزيز اليوم.وتسبب الحريق في انبعاث كميات كثيفة من الدخان الأسود الذي غطى سماء موقع الحادث، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.