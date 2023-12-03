الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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عاجل.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها.اضافة اعلان

أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

وشددت على ضرورةالالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

 وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة وتشمل" العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل والليث والقنفذة ومنطقة المدينة المنورة وتشمل ينبع وبدر ومناطق الباحة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

أمطار ورياح نشطة على مكة والمدينة و3 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.

الأتربة المثارة تستمر حتى السادسة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى المساء.

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