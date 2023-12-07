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عاجل.. الدفاع: استشهاد طاقم طائرة مقاتلة سقطت أثناء مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية

وزارة الدفاع
وزارة الدفاع
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 أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، واستشهاد طاقمها رحمهما الله.

سقوط طائرة بالمنطقة الشرقيةاضافة اعلان


 وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023م، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.
 وبيّن أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

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