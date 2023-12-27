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عاجل.. الداخلية: تنفيذ حكم الشرع في مواطن ارتكب جريمة مروعة بـ"الشرقية"

وزارة الداخلية
الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أنهى حياة مواطن طعنًا


أقدم / مشعل بن فنيسان بن خلوي القاسمي الظفيري - سعودي الجنسية -، على قتل / هداد بن دليان بن منوخ الظفيري - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

تنفيذ حكم الشرع


وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مشعل بن فنيسان بن خلوي القاسمي الظفيري - سعودي الجنسية -، يوم الأربعاء بتاريخ 14 / 06 / 1445هـ الموافق 27 / 12 / 2023م بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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