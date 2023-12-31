الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع في جان أنهى حياة مواطن بطريق بشعة بالرياض

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بتنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية اضافة اعلان
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

تنفذ حكم الشرع في جان أنهى حياة مواطن 

 أقدم / متعب بن ناصر بن بندر العتيبي - سعودي الجنسية - على قتل / عماد بن مرزوق بن مسحل المطيري - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بآلة حادة في صدره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما
 وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
 وبإحالته إلى المحكمة المختصة ، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً ، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه

تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / متعب بن ناصر بن بندر العتيبي - سعودي الجنسية - يوم الأحد 18 / 6 / 1445 هـ الموافق 31 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض

استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره

اقرأ أيضا

الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر.. حالة مطرية

الإحصاء تعلن أكثر المشاكل الصحية المعلقة بالعمل خلال 2023

شاهد.. أمطار غزيرة مع جريان السيول بوادي الرمة في القصيم

10 آلاف ريال عقوبة عبور الأودية والشغاب أثناء جريانها

بأعجوبة.. "مدني بريدة" يُنقذ 9 أشخاص احتُجزوا في سيل داخل حافلة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية 7:01 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في عسير وهذه جريمته

وزارة الداخلية السعودية 3:16 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. أنهى حياة مقيم بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع حدًا بأحد الجناة في الرياض

وزارة الداخلية 4:43 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. تخلى عن شرفه.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة ابن أخيه بطريقة لا تخطر ببال

وزارة الداخلية 3:42 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

شمال المملكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة مواطن بطعنة نافذة

اقرأ أيضا

العقم عند الرجال
10:39 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

سدس الأزواج يُصابون به.. توصيات مهمة لعلاج العقم عند الرجال

درجات الحرارة - الشتاء
10:01 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

درجتان في عسير.. انخفاض ملحوظ للحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أهم 10
9:20 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حركة النقل الخارجي للمعلمين وإيقاف سائق الأجرة 30 يومًا

8
9:16 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

شاهد.. السيول تجرف باص طالبات في بريدة والدفاع المدني يتحرك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
2:17 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. مواطن يقتل زوجته خنقا بيديه في تبوك.. والداخلية تنفذ فيه حكم الشرع

أمطار غزيرة على عسير
2:08 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

تحذير عاجل وإنذار أحمر من أمطار غزيرة على الرياض و7 مناطق لـ 9 مساءً

مدرستي
1:01 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة ورابط الدخول على الاختبارات 1445

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
1:14 م السبت، 30 ديسمبر 2023

بينهم 12 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف.. بيان عاجل من "الداخلية" عن ضبط آلاف المخالفين

الضمان الاجتماعي المطور
12:03 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم حول موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

نظام نور
11:05 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات التقديم على النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور