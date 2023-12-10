الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "الداخلية" تُعلن عن تنفيذ حكم الشرع في غانية سممت مواطنة بطريقة بشعة

images-18
وزارة الداخلية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بإحدى الجانيات في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

قتلت مواطنة بمادة أسيد الكيميائية القاتلة  
 أقدمت / تاباتو عيسى ـ غانية الجنسية ـ على قتل / عائشة بنت سليمان بن راشد الشعيفاني ـ سعودية الجنسية ـ ، وذلك بسقيها مادة كيميائية (أسيد) مما أدى إلى وفاتها.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها.
وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها صك يقضي بثبوت إدانتها بما نسب إليها، والحكم بقتلها قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية


 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية / تاباتو عيسى ـ غانية الجنسية ـ يوم الأحد 26 / 5 / 1445هـ الموافق 10 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.

استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله


 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.
 وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

طلاب المدارس
2:51 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

الخميس القادم.. الطلاب والمعلمين يتمتعون بأول إجازة مطولة في الفصل الثاني

أخبار السعودية
2:31 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. تفاصيل الدفعة الـ73 من حساب المواطن وبشرى من الهيئة الملكية للخريجين

وزارة الداخلية
2:04 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. تخلص من زوجته بشكل بشع.. تنفيذ حكم الشرع بجان في الرياض

تنزيل (1)
1:55 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة في الرياض بتكلفة تجاوزت 2.18 مليار ريال

اقرأ أيضا

إنذار أصفر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ 9 مساءً

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ73 من حساب المواطن

بالتفاصيل.. المرور يُعلن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في المملكة

أقلها 5 بالسودة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمكة والمدينة وجميع المناطق

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إيداع حساب المواطن وأشهر طرق الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية 2:04 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. تخلص من زوجته بشكل بشع.. تنفيذ حكم الشرع بجان في الرياض

images 1:34 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. أنهى حياة أخيه بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بالمسعري في الرياض

ع98089 12:56 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

ارتكبا هذه الجريمة.. "التجارة" تشهِّرُ بمواطن ومقيم في الرياض

درجات الحرارة - الشتاء 9:50 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

30 في مكة والمدينة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بالمملكة

اقرأ أيضا

images
9:24 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

استعدادًا للأمطار.. أمانة العاصمة المقدسة ترفع درجة الطوارئ وتُحذر

وزارة التجارة
8:57 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

صدور لائحة اللجان "الوطنية والقطاعية" في غرف التجارة

جامعة-الباحة
8:13 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

يبدأ اليوم.. موعد وطريقة التقديم على وظائف جامعة الباحة

6867867
7:56 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

أمطار مكة.. شاهد ماذا فعلت السيول بجبل النور؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
1:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ73 من حساب المواطن

دله-لتعليم-القيادة
12:51 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

بالتفاصيل.. المرور يُعلن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في المملكة

رابت - الراتب - ريال -
12:02 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب 15 ألف ريال.. الهيئة الملكية تزف بشرى للخريجين وتطرح وظائف متنوعة

images
12:09 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

استشاري تغذية سريرية يدعو للنوم في الشتاء من 7 إلى 10 ساعات لهذا السبب (فيديو)

وزارة التجارة
11:58 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

خطوة بخطوة.. تعرّف على شروط تأسيس شركة بالمملكة

حساب المواطن - التسجيل
11:05 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن على الدفعة الجديدة 1445