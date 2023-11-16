عاجل.. الخطوط الحديدية تعلن برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف

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أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل المبتدئ بالتوظيف، للعمل بالخطوط الحديدية "سار" على النحو التالي: اضافة اعلان





المزايا:

شروط القبول:



المتطلبات:



مدة التدريب:



موعد البرنامج:



ملاحظة:



طريقة التقديم:

