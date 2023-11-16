عاجل.. الخطوط الحديدية تعلن برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف

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أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح
باب التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل المبتدئ بالتوظيف، للعمل بالخطوط الحديدية
"سار" على النحو التالي:
المزايا:
1- مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.
2- التوظيف مباشرة في مهنة "مساعد قائد قطار، مسؤول خدمات أرضية، مشغل معدات".
3- الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.
شروط القبول:
1- أن يكون المتقدم لائقاً طبيًا.
2- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
4- أن يكون عمر المتقدم من (20 إلى 30) سنة.
5- لم يسبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
6- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم الكلية التقنية (تخصص فني) أو ما يعادلها.
7- المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية (4 IELTS Level) أو ما يعادلها.
المتطلبات:
- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
- أصل شهادة الدبلوم أو ما يعادلها أو (نسخة طبق الأصل مختومة) وصورة منها.
- أصل شهادة إجادة اللغة الانجليزية IELTS بمعدل 4 أو ما يعادلها وصورة منها في حال توفرها.
مدة التدريب:
- مدة التدريب 3 أشهر.
موعد البرنامج:
- يبدأ البرنامج يناير 2024م.
ملاحظة:
- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.
- في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم يتم إلغاء التقديم.