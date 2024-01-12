عاجل.. الخطوات اللازمة للتسجيل كمحتاج في منصة إحسان .. والشروط التي يجب توافرها

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كشفت الحكومة عن شروط التسجيل كمحتاج في منصة إحسان حيث تسعى المملكة إلى توفير العديد من المبادرات والبرامج التي تعين الفئات المحتاجة،





شروط التسجيل كمحتاج في منصة إحسان اضافة اعلان



خطوات التسجيل في منصة إحسان



أنواع الدعم في منصة إحسان



1- الحصول على الجنسية السعودية للمستحقين.2- لابد أن يكون المستحق مقيم بصورة مستمرة ودائمة في المملكة العربية السعودية.3- أن يكون المستحق غير قادر صحيًا على القيام بأي عمل، أو يكون الدخل الشهري له محدود، ودون الحد الأدنى من الأجور .1- زيارة الموقع الخاص بمنصة إحسان، وتسجيل الدخول.2- كتابة البريد الإلكتروني واسم المستفيد.3- عمل إنشاء لحساب جديد من خلال اسم المستفيد.4- إضافة المعلومات المطلوبة مثل رقم الجوال ورمز التحقق.5- الضغط على مربع تسجيل دخول للمنصة.6- تعبئة طلب التسجيل، وتدوين جميع البيانات التي يطلبها النظام.7- سيقوم النظام بمراجعة الطلب من خلال الفريق المختص في المنصة، ويتم التواصل مع صاحب الطلب في حالة الاستحقاق والموافقة على الطلب.1- سداد الديون عن الأفراد المحتاجين والمتعثرين.2- توفير العديد من الأجهزة الكهربائية لمن يحتاجون لها من المسجلين في المنصة.3- تقديم الرعاية الصحية خاصةً لأصحاب الفشل الكلوي وزراعة القوقعة للعين للفئات الفقيرة.4- تقدم دعم لسداد الإيجار ودعم التعليم وترميم منازل الأسر المحتاجة.