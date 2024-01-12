عاجل.. الخطوات اللازمة للتسجيل كمحتاج في منصة إحسان .. والشروط التي يجب توافرها

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كشفت الحكومة عن شروط التسجيل كمحتاج في منصة إحسان حيث تسعى المملكة إلى توفير العديد من المبادرات والبرامج التي تعين الفئات المحتاجة،
شروط التسجيل كمحتاج في منصة إحسان
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1- الحصول على الجنسية السعودية للمستحقين.
2- لابد أن يكون المستحق مقيم بصورة مستمرة ودائمة في المملكة العربية السعودية.
3- أن يكون المستحق غير قادر صحيًا على القيام بأي عمل، أو يكون الدخل الشهري له محدود، ودون الحد الأدنى من الأجور .
خطوات التسجيل في منصة إحسان
1- زيارة الموقع الخاص بمنصة إحسان، وتسجيل الدخول.
2- كتابة البريد الإلكتروني واسم المستفيد.
3- عمل إنشاء لحساب جديد من خلال اسم المستفيد.
4- إضافة المعلومات المطلوبة مثل رقم الجوال ورمز التحقق.
5- الضغط على مربع تسجيل دخول للمنصة.
6- تعبئة طلب التسجيل، وتدوين جميع البيانات التي يطلبها النظام.
7- سيقوم النظام بمراجعة الطلب من خلال الفريق المختص في المنصة، ويتم التواصل مع صاحب الطلب في حالة الاستحقاق والموافقة على الطلب.
أنواع الدعم في منصة إحسان
1- سداد الديون عن الأفراد المحتاجين والمتعثرين.
2- توفير العديد من الأجهزة الكهربائية لمن يحتاجون لها من المسجلين في المنصة.
3- تقديم الرعاية الصحية خاصةً لأصحاب الفشل الكلوي وزراعة القوقعة للعين للفئات الفقيرة.
4- تقدم دعم لسداد الإيجار ودعم التعليم وترميم منازل الأسر المحتاجة.