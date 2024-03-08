السبت، 28 شعبان 1445 ، 09 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "الحصيني" يكشف عن موعد انتهاء الشتاء ويُحذر من هذا الأمر

GIJRl82WMAAruAq
سعد السعود
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن نهاية فصل الشتاء فلكيًا متوقع أن تكون في الثلث الثاني من شهر مارس.

"الحصيني" يكشف عن موعد انتهاء الشتاءاضافة اعلان

وأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم الجمعة هو أول أيام فصل الربيع عند العرب، ويتبقى 13 يومًا وينتهي الشتاء، محذرًا من عدم انتهاء البرد.

بداية العقرب الثالثة "سعد السعود".. وأهم ظواهره

وأضاف أن اليوم هو بداية العقرب الثالثة "سعد السعود" وآخر نجوم العقارب، وأنه هو أول أنواء الربيع، وأن أهم ظواهره المناخية، هي:
1 - طقس معتل بوجه عام
2 – هو من مواسم الأمطار
3 - فيه غرس فسائل النخيل.
4 – وفيه يقلم العنب والتين.
5 - يزرع فيه البرسيم والخضار
6 - فيه تفرخ الطيور البرية ولذلك "ينبغي الامتناع عن صيدها".
7 - فيها وقت هجرة الطيور المهاجرة وتشاهد بكثرة في البر.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

اقرأ أيضا

تخدم سوق العمل.. 18 اتفاقية أبرمتها تكامل القابضة في مؤتمر ليب 2024

"الأرصاد" يُحذر من ضباب كثيف على هذه المناطق لـ 9 صباحًا

طقس الرياض.. شاهد قوة بردية الوسيطاء جنوب الافلاج

شرطة الرياض تقبض على شخصين ارتكبا فعلًا مشينًا وهربا

تعليم ينبع يحدد بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GGqyvBKWwAA0c2L 7:59 ص الإثنين، 19 فبراير 2024

بهذه المناطق.. خبير طقس يُحذر من موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة

طقس 7:25 ص الأحد، 18 فبراير 2024

طقس بداية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان الرياض وهذه المناطق من أمطار ورياح قوية

GGWR7_MX0AA0vAd 9:09 ص الخميس، 15 فبراير 2024

عاجل.. طقس إجازة نهاية الأسبوع.. أمطار غزيرة وأجواء باردة بمعظم المناطق

GGPWgY1W0AAi-Lh 8:10 ص الأربعاء، 14 فبراير 2024

طقس الـ 24 ساعة القادمة.. "الحصيني" يُحذر سكان 10 مناطق من أمطار غزيرة وبرد شديد