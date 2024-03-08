عاجل.. "الحصيني" يكشف عن موعد انتهاء الشتاء ويُحذر من هذا الأمر

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كشف خبير الطقس، عبد
العزيز الحصيني، أن نهاية فصل الشتاء فلكيًا متوقع أن تكون في الثلث الثاني من شهر
مارس.
"الحصيني"
يكشف عن موعد انتهاء الشتاءوأوضح عبر حسابه في منصة
"إكس"، أن اليوم الجمعة هو أول أيام فصل الربيع عند العرب، ويتبقى 13 يومًا وينتهي الشتاء، محذرًا من عدم انتهاء البرد.
بداية العقرب الثالثة "سعد السعود".. وأهم
ظواهرهوأضاف أن اليوم هو بداية العقرب الثالثة "سعد
السعود" وآخر نجوم العقارب، وأنه هو أول أنواء
الربيع، وأن أهم ظواهره المناخية، هي:
1 - طقس معتل بوجه عام
2 – هو من مواسم الأمطار
3 - فيه غرس فسائل النخيل.
4 – وفيه يقلم العنب والتين.
5 - يزرع فيه البرسيم والخضار
6 - فيه تفرخ الطيور البرية ولذلك "ينبغي الامتناع عن صيدها".
7 - فيها وقت هجرة الطيور المهاجرة وتشاهد بكثرة في البر.