عاجل.. "الحصيني" يكشف عن موعد انتهاء الشتاء ويُحذر من هذا الأمر

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كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن نهاية فصل الشتاء فلكيًا متوقع أن تكون في الثلث الثاني من شهر مارس.





"الحصيني" يكشف عن موعد انتهاء الشتاء



بداية العقرب الثالثة "سعد السعود".. وأهم ظواهره



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



وأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم الجمعة هو أول أيام فصل الربيع عند العرب، ويتبقى 13 يومًا وينتهي الشتاء، محذرًا من عدم انتهاء البرد.وأضاف أن اليوم هو بداية العقرب الثالثة "سعد السعود" وآخر نجوم العقارب، وأنه هو أول أنواء الربيع، وأن أهم ظواهره المناخية، هي:1 - طقس معتل بوجه عام2 – هو من مواسم الأمطار3 - فيه غرس فسائل النخيل.4 – وفيه يقلم العنب والتين.5 - يزرع فيه البرسيم والخضار6 - فيه تفرخ الطيور البرية ولذلك "ينبغي الامتناع عن صيدها".7 - فيها وقت هجرة الطيور المهاجرة وتشاهد بكثرة في البر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.