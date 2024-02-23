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عاجل.. الجوازات توضح هل يجب استبدال جواز سفري القديم بالجواز الإلكتروني الجديد؟

الجوازات
الجوازات
أ أ
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أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا مهمًا بشأن استبدال جواز السفر القديم بالجواز الإلكتروني الجديد عند السفر.
وأوضح حساب العناية بالمستفيدين في منصة "إكس"، أنه "لا يلزم تغيير جواز السفر الحالي ويشترط ألا تقل صلاحيته عن 3 أشهر للسفر للدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول".

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين يقول فيه: "جوازي الإصدار الأول صادر في عام 1438 وينتهي في 1448، هل هو ممنوع السفر به الآن بوجود الجواز الإلكتروني الجديد؟ وهل من الضروري استبداله بالجواز الإلكتروني الجديد؟".اضافة اعلان


كفيلي توفي وأريد نقل الكفالة ما العمل؟

في الوقت نفسه، أكدت "الجوازات" أنه يمكن نقل كفالة العامل عند موت الكفيل لكن بشروط.
وبينت أن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات يتم عبر مراجعة إدارة الجوازات من قبل الوكيل الشرعي، من خلال الآتي:
- تنازل الورثة.
- إحضار صك حصر الإرث.

طريقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

وفي وقت سابق، كشفت "الجوازات" أنه يمكن للفرد الذي لديه أفراد أسرة أو عمالة منزلية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي المصدرة لهم إلكترونيًا عن طريق منصة "أبشر".

خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي

- طريقة الوصول للخدمة
أولاً - للعمالة المنزلية:
١- خدمات العمالة.
٢- خدمات.
٣-التأشيرات.
ثانيًا - للمرافقين:
١- خدمات أفراد الأسرة.
٢- خدمات.
٣- التأشيرات.

وأكدت أنه يتم الإلغاء خلال 90 يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة الموضح على التأشيرة، وفي حال عدم إلغاء التأشيرة في الفترة المحددة سيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة أيهما أولاً.

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