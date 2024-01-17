عاجل.. "الجوازات" تجيب على 4 أسئلة ملحّة.. ماذا عن السائق الخاص وصلاحية جواز المقيم؟

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ردت إدارة الجوازات على أكثر 4 أسئلة متداولة والتي يتساءل عنها العديد من الأشخاص ويرغبون في الحصول على أجوبة عنها.
ومن بين الأسئلة ما يلي:
1- انتهت تأشيرتي وأنا خارج المملكة هل أستطيع العودة بتأشيرة عمل جديدة أم يشترط إمضاء ثلاث سنوات ؟
نعم، يمكن لمن خرج ولم يعد أن يعود بتأشيرة جديدة في حال رغب في ذلك.
2- لدي تأشيرة خروج وعودة منتهية هل يمكنني العودة على خدمات صاحب عمل جديد أم يشترط على خدمات صاحب العمل السابق فقط ؟يمكن العودة بتأشيرة عمل جديدة سواء على خدمات صاحب العمل السابق أو على خدمات صاحب عمل جديد.
3- سائق خاص خارج المملكة ولديه تأشيرة خروج وعودة ويتعذر عودته, هل يمكن تمديد التأشيرة له ؟نعم يمكن تمديد التأشيرة عبر خدمة تواصل في منصة أبشر، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم.
4- كم المدة الواجب توفرها في صلاحية جواز المقيم عند طلب إصدار تأشيرة خروج وعودة ؟يشترط ألا تقل صلاحية سريان الجواز عن 90 يوما لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج وعودة.
في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 18.762 قرارًا إداريًا خلال شهر جمادى الآخرة 1445هـ.