عاجل.. "الجوازات" تجيب على 4 أسئلة ملحّة.. ماذا عن السائق الخاص وصلاحية جواز المقيم؟

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ردت إدارة الجوازات على أكثر 4 أسئلة متداولة والتي يتساءل عنها العديد من الأشخاص ويرغبون في الحصول على أجوبة عنها.



ومن بين الأسئلة ما يلي:

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1- انتهت تأشيرتي وأنا خارج المملكة هل أستطيع العودة بتأشيرة عمل جديدة أم يشترط إمضاء ثلاث سنوات ؟



2- لدي تأشيرة خروج وعودة منتهية هل يمكنني العودة على خدمات صاحب عمل جديد أم يشترط على خدمات صاحب العمل السابق فقط ؟



3- سائق خاص خارج المملكة ولديه تأشيرة خروج وعودة ويتعذر عودته, هل يمكن تمديد التأشيرة له ؟



4- كم المدة الواجب توفرها في صلاحية جواز المقيم عند طلب إصدار تأشيرة خروج وعودة ؟

الجوازات تُصدر 18,762 قرارًا بحق هؤلاء



الجوازات تُناشد جميع المواطنين والمقيمين



نعم، يمكن لمن خرج ولم يعد أن يعود بتأشيرة جديدة في حال رغب في ذلك.يمكن العودة بتأشيرة عمل جديدة سواء على خدمات صاحب العمل السابق أو على خدمات صاحب عمل جديد.نعم يمكن تمديد التأشيرة عبر خدمة تواصل في منصة أبشر، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم.يشترط ألا تقل صلاحية سريان الجواز عن 90 يوما لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج وعودة.في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 18.762 قرارًا إداريًا خلال شهر جمادى الآخرة 1445هـ.وأوضحت أن القرارات صدرت بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.