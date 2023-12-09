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عاجل.. التقديم ينتهي غدًا.. فرص عمل شاغرة بوزارة المالية

وزارة المالية
وزارة المالية
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أعلنت وزارة المالية إطلاق (برنامج زمالة الكفاءات السعودية) بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، عن توافر فرص عمل وتدريب للكفاءات السعودية في مقر المجموعة في واشنطن وعدد من المكاتب التابعة لأعماله حول العالم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة:


- القانون.
- علم الجريمة.
- العدالة الجنائية.
- المالية.
- المحاسبة.
- الإدارة المالية.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- إدارة المخاطر.
- علوم الحاسب.
- الاقتصاد.
- السياسة العامة.
- الإحصاء.
- الهندسة المدنية.
- هندسة النقل.
- الرياضيات.
- الصحة العامة.
- العلوم الصحية.
- أو ما يعادلها.

الفرص الشاغرة:


- محلل الامتثال للنزاهة.
- محلل قانوني.
- محلل أبحاث النوع الاجتماعي.
- محلل البنية التحتية (النقل).
- محلل مالي.
- محلل استثمار.
- محلل عمليات.
- محلل إدارة المعرفة والاتصالات.
- محلل استقصائي.
وشهدت دفعات البرنامج السابقة استقطابا للكفاءات السعودية الشابة، بهدف بناء مهاراتهم في المجالات الفنية ذات الأهمية للتنمية المستدامة، إضافةً إلى زيادة تمثيل المملكة العربية السعودية في مجموعة البنك الدولي.
ويقدم البرنامج فرصا فريدة للكفاءات المؤهلة، ممن لديهم شغف للعمل في مجال التنمية الدولية، من خلال المشاركة في إيجاد حلول للتحديات التنموية الأكثر إلحاحًا في العالم، بالإضافة إلى العمل في مجالات التنمية المتعددة كتقديم المشورة بشأن السياسات والاستراتيجيات، وتحديد وإعداد وتقييم والإشراف على المشاريع التنموية.
ويتيح البرنامج الذي يأتي استمراراً للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية من خلال مكتب المملكة لدى مجموعة البنك الدولي للكفاءات المؤهلة فرصة العمل مع الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات في الدول النامية حول العالم.

موعد التقديم:


- التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/05/26هـ الموافق 2023/12/10م.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي:
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