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عاجل.. التقديم من الغد.. بدء التسجيل بالمسارين العسكري و المدني لحملة الثانوية بكلية علوم الطيران

علوم الطيران
الطيران
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أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بمدينة الرياض، لحملة (الثانوية العامة) للانضمام في إحدى المسارات (العسكري والمدني) تدريب منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

البرنامج التدريبي:


- تقدم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض شهادة الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) من خلال البرامج التدريبية التالية:
1- المسار المدني:
- صيانة هياكل ومحركات الطائرات.

2- المسار العسكري:
- برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية المشاركة:
- صيانة إلكترونيات الطائرات.
- صيانة ميكانيكا الطائرات.
- نظم الطائرات بدون طيار - ميكانيكا.
- نظم الطائرات بدون طيار - إلكترونيات.
- نظم الطائرات بدون طيار - اتصالات.

مدة البرنامج:


- يمتد البرنامج التدريبي بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض إلى ثلاث سنوات وتتوزع على المراحل التالية:
1- السنة التحضيرية:
- برنامج مكثّف في اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات.
2- سنة الدبلوم المشارك
- المهارات والمعلومات الأساسية للتخصص والتطبيقات العملية.

3- سنة الدبلوم:
- دراسة المهارات التطبيقية والفنية للتخصص بكثافة وأكثر دقة.

4- يتضمن خلال فترة البرنامج التحاق المتدربين في أنشطة تلمذة مهنية (تدريب على رأس العمل) لمدة 200 ساعة مع احد شركاء صناعة الطيران داخل الكلية.

مزايا البرنامج:


1- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.
2- دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
3- فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال الفترة التدريبية لعروض رعاية وظيفية.
4- مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية لما يتطلب احتياج سوق العمل.

متطلبات التسجيل:


1- أن يكون المتقدم سعوديا أو من أم سعودية.
2- أن يكون المتقدم خريج مرحلة (الثانوية العامة للعلوم الطبيعية) أو (المعاهد الثانوية الصناعية) خلال الخمس سنوات الماضية. والأولوية لمن حصل على معدل التراكمي %90 فأعلى.
3- إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم والأولوية لمن حصل على درجة القدرات العامة 70 فأعلى.
4- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.
5- اجتياز المقابلة الشخصية.

التفاصيل:
اضغط هنا

موعد التسجيل:
- يبدأ التسجيل بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/05/19هـ الموافق 2023/12/03م وينتهي التقديم يوم التسجيل بتاريخ 1445/06/03هـ الموافق 2023/12/16م.

طريقة التسجيل:
- من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:
اضغط هنا

هام:
- حمّل تطبيق (أي وظيفة) يصلكم إشعار عند بدء التقديم:
1- لتحميل التطبيق (اضغط هنا).
2- أو انضم لقناة (أي وظيفة) الرسمية في التيليجرام (اضغط هنا).

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