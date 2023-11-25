السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

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عاجل.. التقديم بدأ الآن على أكبر تقديم عسكري لدى وزارة الداخلية

وزارة الداخلية
الداخلية
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بدأ التقديم اليوم السبت على أكبر تقديم عسكري لدى وزارة الداخلية، حيث  تم إضافة نبذة عن القطاعات وشرح تحديث المؤهل.

أكبر تقدي عسكري بوزارة الداخلية:

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تعلن وزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل (رجال) للعمل بقطاعات وزارة الداخلية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:

الجهات:



 ديوان وزارة الداخلية.
 المركز الوطني للعمليات الأمنية 911.
 القوات الخاصة للأمن والحماية.
 كلية الملك فهد الأمنية.
 حرس الحدود.
 الهيئة العليا للأمن الصناعي.
نبذة عن القطاعات:
 الهيئة العليا للأمن الصناعي:

 نظراً لأهمية المرافق البترولية والصناعية والخدمية؛ فقد رأت القيادة الرشيدة ضرورة إنشاء هيئة عليا للأمن الصناعي تتولى وضع السياسات والخطط المناسبة لحماية تلك المرافق في مجالات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق لضمان استمرارية العمل والإنتاج تحت كل الظروف.

 المديرية العامة لقوات حرس الحدود:



 المديرية العامة لحرس الحدود أحد أهم الأسلحة الهامة في القوات العسكرية ومهمته الأساسية حماية الحدود البرية والبحرية من الاختراق غير المشروع وكذلك منع عمليات التسلل والتهريب غير المشـروع للبضائع والممنوعات مثل المخدرات والأسلحة وغيرها.
 كلية الملك فهد الأمنية:

 تعنى كلية الملك فهد الأمنية بتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والبحثية المتخصصة لمنسوبي وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية، والمساهمة بذلك في خدمة المجتمع، وتحقيق الأمن الشامل، من خلال التأهيل والتدريب الأمني.
 المركز الوطني للعمليات الأمنية:

 مركز على مستوى عالٍ من التجهيزات التقنية والكوادر البشرية القادرة على مواكبة العمل الأمني المتطور، يضم المركز الأجهزة الأمنية والخدمية في موقع واحد ليسهل تمرير المعلومات ومتابعتها حتى انتهائها.
 القوات الخاصة للأمن والحماية:

 القوات الخاصة للأمن والحماية تهدف إلى المحافظة على الأراضي المخصصة لمشروع نيوم والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المواقع التي تشرف عليها الهيئة الملكية لمحافظة العلا وتأمين الحماية اللازمة لها، والمساهمة في دفع عجلة التنمية في تحقيق أهداف رؤية المملكة المباركة.
 ديوان وزارة الداخلية:

 يعتبر ديوان وزارة الداخلية أحد قطاعات وزارة الداخلية.

تحديث المؤهل:



 على المتقدم الدخول على منصة "مؤهل " بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الرتب العسكرية:

 وكيل رقيب.
 عريف.
 جندي أول.
 جندي.
الوظائف والتخصصات المطلوبة:
 وكيل رقيب:

 القطاعات (ديوان الوزارة - الهيئة العليا للأمن الصناعي - المركز الوطني للعمليات الأمنية).
 بكالوريوس (الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تقنية المعلومات، أمن المعلومات، علوم حاسب – نظم معلومات، لغة عربية، إعلام وعلاقات عامه، لغة انجليزية، قانون، تصميم جرافيك والوسائط المتعددة، بحوث العمليات، هندسة اتصالات، موارد بشرية، لغة فرنسية، لغة اسبانية، لغة صينية، لغة المانية، لغة برتغالية، إدارة أعمال).
 عريف:

 القطاعات (ديوان الوزارة - الهيئة العليا للأمن الصناعي - المركز الوطني للعمليات الأمنية).
 دبلوم سنتين ونصف كحد أدنى (الذكاء الاصطناعي، الأمن  السيبراني، تقنية المعلومات، أمن المعلومات، علوم حاسب، نظم معلومات، إعلام وعلاقات عامه، لغة انجليزية، قانون، موارد بشرية، أمن وسلامة، تصميم جرافيك والوسائط المتعددة، محاسبة، دعم فني).
 جندي أول:

 القطاعات (ديوان الوزارة - كلية الملك فهة الأمنية - الهيئة العليا للأمن الصناعي - المركز الوطني للعمليات الأمنية).
 دبلوم سنتين أو أربع فصول دراسية كحد أدنى (الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تقنية المعلومات، أمن المعلومات، علوم حاسب، نظم معلومات، فني شبكات، فني برمجيات، فني ميكانيكا، تقنية صيانة الآلات الميكانيكية، فني كهرباء تقنية القوى الكهربائية، نظم المعلومات الإدارية، تربية بدنية، التحليل الكمي، الإحصاء، إدارة مالية، إعلام وعلاقات عامة، لغة انجليزية، قانون، تصميم جرافيك والوسائط المتعددة، إدارة مكتبية، إدارة أعمال، أمن وسلامة).
 جندي:

 القطاعات (ديوان الوزارة - كلية الملك فهد الأمنية - حرس الحدود - الهيئة العليا للأمن الصناعي - المركز الوطني للعمليات الأمنية - القوات الخاصة للأمن والحماية).
 ثانوية عامة أو ما يعادلها.

ملاحظات هامة:



 أن يكون التقديم على الوظيفة متوافق مع المؤهل العلمي والتخصص للمتقدم.
 كما لا يمكن التقديم على أكثر من وظيفة.
 سوف تكون المفاضلة لمن يحمل مؤهل علمي أعلى.
 تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

الشروط العامة:



أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
 أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية. 
 أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
 ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
 أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
 توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.
 بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
طريقة التقديم:
أوضحت الوزارة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1445/05/11هـ الموافق 2023/11/25م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/23هـ الموافق 2023/12/07م.

رابط التقديم - (اضغط هنا).
المصدر - (اضغط هنا).

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