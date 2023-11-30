عاجل.. التفاصيل الكاملة لحادث الجبيل المروع الذي أدى إلى وفاة 4 طالبات.. مواراة الجثامين الثرى

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يشيع أهالي الجبيل عصر اليوم الخميس، أربع طالبات من الثانوية السادسة للبنات بالجبيل الصناعية، اللواتي توفين في حادث مروري مروع وقع أمس. اضافة اعلان





صلاة الجنازة في جامع الورثان بالجبيل



تفاصيل وفاة الـ 4 طالبات في حادث أمس



أسماء الطالبات ضحايا الحادث المروع



إدارة المدرسة تنعي الطالبات وتواسي أسرهن



ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الطالبات المتوفيات في جامع الورثان بالجبيل البلد، بعد صلاة العصر.ولقيت الطالبات الأربع مصرعهن إثر حادث مروري وقع ظهر أمس الأربعاء، في أحد تقاطعات الإشارات الضوئية بالقرب من حي المطرفية بالجبيل الصناعية، ووقع الحادث عند عودة الحافلة المدرسية من المدرسة الثانوية وتوصيل الطالبات لمنازلهن.وأسماء الطالبات المتوفيات هن: مريم السالم، والجازي الدوسري، ومياسه البابطين، وإيمان المطوع، وفقا لصحيفة "اليوم".فيما يرقد أحد الشباب بالعناية المركزة، نتيجة تأثره بإصابات من الحادث المروري.وكانت إدارة المدرسة نعت الطالبات بأحر التعازي والمواساة لأسرهن، سائلة الله أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته وأن يُلهم ذويهن الصبر والسلوان.