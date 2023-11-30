عاجل.. التفاصيل الكاملة لحادث الجبيل المروع الذي أدى إلى وفاة 4 طالبات.. تشيع الجثامين

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يشيع أهالي الجبيل عصر اليوم الخميس، أربع طالبات من الثانوية السادسة
للبنات بالجبيل الصناعية، اللواتي توفين في حادث مروري مروع وقع أمس.
صلاة الجنازة في جامع الورثان بالجبيلومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الطالبات المتوفيات في جامع الورثان
بالجبيل البلد، بعد صلاة العصر.
تفاصيل وفاة الـ 4
طالبات في حادث أمسولقيت الطالبات الأربع
مصرعهن إثر حادث مروري وقع ظهر أمس الأربعاء، في أحد تقاطعات الإشارات الضوئية
بالقرب من حي المطرفية بالجبيل الصناعية، ووقع الحادث عند عودة الحافلة المدرسية
من المدرسة الثانوية وتوصيل الطالبات لمنازلهن.
أسماء الطالبات ضحايا الحادث المروعوأسماء الطالبات
المتوفيات هن: مريم السالم، والجازي الدوسري، ومياسه البابطين، وإيمان المطوع، وفقا
لصحيفة "اليوم".
فيما يرقد أحد الشباب بالعناية المركزة، نتيجة تأثره بإصابات من الحادث المروري.