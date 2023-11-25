السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

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عاجل .. التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني

قنوات عين قناة عين
قنوات عين
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نشرت وزارة التعليم، مساء اليوم السبت، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

جداول دروس الحصصاضافة اعلان


وأوضحت وزارة التعليم، عبر حساب قنوات عين في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن جداول الدروس لكافة مراحل التعليم العام، حيث يتم بث الدروس عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.

ومن المقرر أن يتم بث الدروس على تردد عربسات 12437 عمودي 27500 بواسطة 23 قناة بث مباشرة أو عبر قناة يوتيوب التعليمية.

بداية الفصل الدراسي الثاني


تستقبل مدارس التعليم العام، غدا الأحد، الطلاب والطلاب في مختلف مناطق المملكة، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
ومع بداية الفصل الدراسي الثاني يبحث الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمون عن تفاصيل الإجازات المطولة خلال الفصل الدراس الثاني.

الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ:


- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني:
من يوم الجمعة 1445/6/23هـ
إلى يوم السبت 1445/7/1هـ.

- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 1445/7/13هـ.

- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:
من يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.

- إجازة عيد الفطر المبارك:
من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.

- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 144/10/23هـ.

- إجازة نهاية العام الدراسي:
من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

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