عاجل.. "التعليم" تعلن مواعيد بداية العام الدراسي 1446هـ

أعلنت وزارة التعليم، عن مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1446ھ لمدارس التعليم العام.
عودة المشرفين والإداريين
وبينت أن عودة المشرفين ومنسوبي المكاتب والمعلمين المكلفين بأعمال إدارية والكادر الإداري بالمدارس للعام الدراسي القادم 1446هـ ستكون يوم الأحد 1446/1/29هـ/ الموافق 4/08/2024.
عودة المعلمين
كما سيعود المعلمون الممارسون للتدريس للعام الدراسي القادم 1446هـ، ابتداءً من يوم الأحد 1446/2/7هـ/.الموافق 4/08/2024
بداية العام الدراسي 1446هـ
ومن المقرر أن تكون بداية الدراسة للعام الدراسي القادم 1446هـ: يوم الأحد 1446/2/14هـ/ الموافق 18/08/2024.
إجازة نهاية العام الدراسي
ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ