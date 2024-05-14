عاجل.. "التعليم" تعلن مواعيد بداية العام الدراسي 1446هـ

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أعلنت وزارة التعليم، عن مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1446ھ لمدارس التعليم العام.





عودة المشرفين والإداريين



عودة المعلمين



بداية العام الدراسي 1446هـ



إجازة نهاية العام الدراسي



وبينت أن عودة المشرفين ومنسوبي المكاتب والمعلمين المكلفين بأعمال إدارية والكادر الإداري بالمدارس للعام الدراسي القادم 1446هـ ستكون يوم الأحد 1446/1/29هـ/ الموافق 4/08/2024.كما سيعود المعلمون الممارسون للتدريس للعام الدراسي القادم 1446هـ، ابتداءً من يوم الأحد 1446/2/7هـ/.الموافق 4/08/2024ومن المقرر أن تكون بداية الدراسة للعام الدراسي القادم 1446هـ: يوم الأحد 1446/2/14هـ/ الموافق 18/08/2024.ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ