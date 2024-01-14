عاجل.. "التعليم" تحدد آخر موعد لإدخال درجات أعمال السنة

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حددت وزارة التعليم، الخميس القادم آخر موعد
لاكتمال إدخال جميع معايير التقويم ودرجات أعمال السنة للمراحل الابتدائية
والمتوسطة والثانوية للفترة السابقة.
آخر موعد لإدخال درجات أعمال السنة وأكدت الوزارة، على كافة المدارس، أهمية
انتظام الطلاب والطالبات في مقاعد الدراسة بعد العودة من الإجازة، ورصد الغياب
اليومي وتسجيله في نظام (نور) الإلكتروني.
ونبهت الوزارة على المدارس بضرورة إبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم عبر الرسائل النصية.
عودة الطلاب والطالبات للمدرس اليوم الأحدمن جهة أخرى، يعود طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس
البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم (الأحد)، لاستكمال أعمال الفصل
الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل.
واستمرت الإجازة لمدة 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445هـ، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445هـ، الموافق 14/1/2024م.
بدء إجازة منتصف الفصل الثانيوكانت قد بدأت إجازة منتصف العام الدراسي مع
نهاية يوم الخميس 4 يناير، وشملت الكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس، على أن
يتم استئناف الدراسة بعد الإجازة بتاريخ 2/ 7/ 1445هـ.
الإجازة المطولة القادمةوتستمر الدراسة حتى نهاية دوام يوم الخميس
12/ 8/ 1445هـ حيث تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني، والتي تستمر 10 أيام وتنتهي
يوم 21/ 8/ 1445هـ.
الفصل الدراسي الثالث 1445وجاء في التقويم الدراسي 1445 الثلاث فصول،
موعد بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 1445، يوم 22/08/1445 الموافق
03/03/2024.
إجازة عيد الفطرويحل موعد إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس
18/09/1445 الموافق 28/03/2024، أما بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 1445
فستكون يوم 06/10/1445 الموافق 15/04/2024.
إجازة الفصل الدراسي الثالثوحدد التقويم الدراسي إجازة نهاية أسبوع
مطولة 1445 للطلاب في الفصل الدراسي الثالث من 23/10/1445 الموافق 02/05/2024.
وبعدها بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس في 04/12/1445 الموافق 10/06/2024.