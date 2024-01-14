عاجل.. "التعليم" تحدد آخر موعد لإدخال درجات أعمال السنة

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حددت وزارة التعليم، الخميس القادم آخر موعد لاكتمال إدخال جميع معايير التقويم ودرجات أعمال السنة للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية للفترة السابقة. اضافة اعلان





آخر موعد لإدخال درجات أعمال السنة



عودة الطلاب والطالبات للمدرس اليوم الأحد



بدء إجازة منتصف الفصل الثاني



الإجازة المطولة القادمة



الفصل الدراسي الثالث 1445



إجازة عيد الفطر



إجازة الفصل الدراسي الثالث



وأكدت الوزارة، على كافة المدارس، أهمية انتظام الطلاب والطالبات في مقاعد الدراسة بعد العودة من الإجازة، ورصد الغياب اليومي وتسجيله في نظام (نور) الإلكتروني.ونبهت الوزارة على المدارس بضرورة إبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم عبر الرسائل النصية.من جهة أخرى، يعود طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم (الأحد)، لاستكمال أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل.واستمرت الإجازة لمدة 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445هـ، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445هـ، الموافق 14/1/2024م.وكانت قد بدأت إجازة منتصف العام الدراسي مع نهاية يوم الخميس 4 يناير، وشملت الكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس، على أن يتم استئناف الدراسة بعد الإجازة بتاريخ 2/ 7/ 1445هـ.وتستمر الدراسة حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ حيث تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني، والتي تستمر 10 أيام وتنتهي يوم 21/ 8/ 1445هـ.وجاء في التقويم الدراسي 1445 الثلاث فصول، موعد بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 1445، يوم 22/08/1445 الموافق 03/03/2024.ويحل موعد إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس 18/09/1445 الموافق 28/03/2024، أما بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 1445 فستكون يوم 06/10/1445 الموافق 15/04/2024.وحدد التقويم الدراسي إجازة نهاية أسبوع مطولة 1445 للطلاب في الفصل الدراسي الثالث من 23/10/1445 الموافق 02/05/2024.وبعدها بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس في 04/12/1445 الموافق 10/06/2024.