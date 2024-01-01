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عاجل.. "التجارة" تستدعي آلاف المكيفات من ماركة شهيرة .. وتكشف السبب

وزارة التجارة
وزارة التجارة
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استدعت وزارة التجارة، اليوم،  6570 مكيف شباك بلو ستار، موضحة أن الاستدعاء لموديل 'BLUE STAR / SUPER GENERAL / TCL'  لسنة 🗓 2023.

التجارة تستدعي 6570 مكيف شباك بلو ستار:


ودعت 'التجارة' إلى التحقق شمول الرقم التسلسلي للمكيف من خلال Recalls sa.

وقالت: "ضرورة التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا".


في وقت سابق، كشفت وزارة التجارة عن 3 شروط أساسية لاستمرار الضمان المصنعي للمنتجات، مؤكدة أن تلك الشروط مهمة جدا وضرورية.

3 شروط أساسية لاستمرار الضمان المصنعي للمنتجات



وأوضحت الوزارة أن هذه الشروط هي ما يلي:

1- ألا يكون العطل بسبب سوء استعمال المستهلك للمنتج أو عدم التزامه بتعليماته، أو إهماله، أو تأثره بعمل تخريبي.

2- التزام المستهلك بعمل الصيانة الدورية المطابقة لتوصيات المنتج، وعدم الإهمال
في إجرائها.

3- ألا يكون العطل ناتجاً عن 3 الكوارث الطبيعية أو العوامل الخارجية أو الظروف القاهرة.

4 فروقات مهمة بين الضمان المصنعي والإضافي (الممتد)


في وقت سابق، كشفت وزارة التجارة عن 4 فروقات بين الضمان المصنعي والإضافي (الممتد)، وذلك فيما يخص "الإلزام والمدة وبداية الضمان والتغطية والتكاليف المالية".

فيما يخض الضمان المصنعي فإنه "إلزامي" ومحدد بمدة لا تقل عن سنتين على أن يبدأ الضمان من تاريخ الشراء الأول للمنتج وتشمل التغطية (العيوب والأعطال المصنعية)، وفيما يخص التكاليف المدية فهي بدون مقابل مالي.

أما الضمان الإضافي (الممتد) فهو اختياري  ويتم وفقا لشروط خاصة، كما يبدأ الضمان من اليوم التالي من نهاية الضمان المصنعي وتكون التغطية وفق سياسة المنشأة التجارية والشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد الضمان وقد يكون برسوم إضافية.


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