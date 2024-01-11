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عاجل.. الإقامة المميزة في السعودية.. شروط ومزايا إقامة رائد أعمال

سوق العمل السعودي
الإقامة المميزة تقدم مزايا لرواد الأعمال
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شملت الفئات الجديدة التي أعلن مركز الإقامة المميزة عن منحها الإقامة المميزة بالمملكة، فئة "رائد أعمال"، والتي ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة.اضافة اعلان

الإقامة المميزة لـ رائد أعمال

وتُمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة.
ويشترط تملك مشروع حاصل على استثمارات بقيمة 400.000 ريال أو أعلى.
وتقديم مستندات تثبت حصة المتقدم في المشروع، ومستندات تثبت استثمار صناديق الاستثمار الجريء المعتمدة من المركز للمشروع.



المزايا العامة لحاملي الإقامة المميزة

تتيح الإقامة المميزة لحاملها المميزات التالية:
- منح الإقامة لأفراد أسرته، والتي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، علاوة على الوالدين.
- مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار.
- الإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم.
- التنقل من المملكة وإليها من دون تأشيرة.
- استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ.
- تملُك العقارات والانتفاع بها.
- استضافة الأقارب ودعوتهم.
- سهولة الانتقال بين المنشآت من دون رسوم.
- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء.

المزايا الخاصة لحاملي إقامة رائد أعمال

علاوة على ما سبق من مزايا عامة، هناك مزايا خاصة تتيح للحاصل على الإقامة المميزة فئة "رائد أعمال":

- ترشيح شخصين من فريق العمل للحصول على إقامة الكفاءة الاستثنائية والإعفاء من معاييرها (على سبيل المثال: التنفيذيين).
- إعفاء المنشأة من نطاقات لأول 3 سنوات تشغيلية.


معايير الأهلية

1- الفئة الأولى
الحصول على الرخصة الريادية من وزارة الاستثمار.
الحصول على جولة/جولات استثمارية من إحدى الجهات الاستثمارية المعتمدة من قبل المركز بقيمة 400 ألف ريـال كحد أدنى من وزارة الاستثمار.
خطاب توصية من الجهة المستثمرة.
ألا تقل حصة المتقدم في الشركة عن 20%.

2- الفئة الثانية
الحصول على الرخصة الريادية من وزارة الاستثمار.
الحصول على جولة/جولات استثمارية من إحدى الجهات الاستثمارية المعتمدة من قبل المركز بقيمة 15 مليون ريـال من وزارة الاستثمار.
خطاب توصية من الجهة المستثمرة.
ألا تقل حصة المتقدم في الشركة الناشئة عن 10%.
استحداث 10 وظائف على الأقل خلال السنة الأولى، و10 وظائف إضافية على الأقل خلال السنة الثانية.

مدة الإقامة والمقابل المالي

الفئة الأولى: إقامة محددة لخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة عند استمرار استيفاء معايير أهلية الفئة الأولى والإقامة لمدة 30 شهرًا خلال 5 سنوات.
الفئة الثانية: دائمة بشكل مباشر مشروطة باستحداث 10 وظائف على الأقل للعام الأول و10 وظائف على الأقل للعام الثاني.
المقابل المالي: 4.000 ريـال.





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