عاجل.. الإقامة المميزة .. طريقة الحصول على إقامة كفاءة استثنائية في المملكة

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أعلن مركز الإقامة المميزة، اليوم الأربعاء، إطلاق 5 منتجات لاستقطاب الكفاءات والمواهب والمستثمرين وروّاد الأعمال وذلك بهدف احتضان أفضل العقول والخبرات العالمية، ومن ضمنها إقامة كفاءة استثنائية. اضافة اعلان



ومن ضمن هذه المنتجات الخاصة بالإقامة المميزة، إقامة كفاءة استثنائية في المملكة، والتي تتيح للمتخصصين في القطاعات ذات الأولوية تبادل الخبرات والحصول على فرص مميزة في المملكة.





ماذا تعرف عن إقامة كفاءة استثنائية ؟



طريقة التقديم والحصول على إقامة كفاءة استثنائية



تفاصيل وأهداف إقامة الكفاءة الاستثنائية:



تفاصيل منتجات الإقامة المميزة



نقل المعرفة للكوادر الوطنية



مزايا الحصول على الإقامة المميزة في المملكة

