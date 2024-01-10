الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

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عاجل.. الإقامة المميزة الجديدة .. رابط التقديم على إقامة مستثمر أعمال

الإقامة المميزة
الإقامة المميزة
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أعلن مركز الإقامة المميزة، عن إطلاق 5 فئات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة وهي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.اضافة اعلان

أهداف الإقامة ورابط التقديم:


وتستهدف "إقامة مستثمر أعمال" المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية بالمملكة والإقامة بها وتسمح لهم بممارسة أعمالهم بحرية تامة.

رابط التقديم على إقامة "مستثمر أعمال"


يمكن التقديم عليها عبر الرابط التالي  اضغط هنا

المزايا العامة


1- الإقامة في المملكةمع الأسرة، والتي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.
2- الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية.
3- الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.
4- خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.
5- إصدار تأشيرات زيارة للأقارب.
6- استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ.
7- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء.
8- مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار.
9- تملُّك العقارات والانتفاع بها.

المزايا الخاصة


1- الحصول مباشرةً على الإقامة المميزة الدائمة.
2- معايير الأهلية
3- الحصول على رخصة استثمار.
4- الاستثمار بمبلغ 7 ملايين ريـال كحد أدنى في أنشطة اقتصادية في السعودية وفقًا لنظام الاستثمار، شريطة إثبات ضخ الاستثمار خلال العامَين الأولَين.
5- تعيين عدد 10 موظفين في المملكة على الأقل.
6- جميع الشروط قابلة للتغيير

مدة الإقامة والمقابل المالي


1- إقامة دائمة بشكل مباشر مشروطة بالآتي.
2- ضخ 7 ملايين ريـال خلال العامين الأولَين.
3-استحداث عدد 10 وظائف خلال العامين الأولَين.
4- 4.000 آلاف ريـال.

ويبدأ سريان القرار اعتباراً من اليوم، على أن يتم منح الإقامة المميزة لمستحقيها بمقابل مادي 4 آلاف ريال سيتم دفعها لمرة واحدة.

ووفقا لموقع الإقامة المميزة فإنه إذا كان المستثمر لديه عدة استثمارات داخل المملكة بقيمة إجمالية لا تقل عن 7 ملايين ريال، فإنه سيكون مؤهلا للحصول عليها، على أن يقدم مستندات تثبت استثماراته.

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