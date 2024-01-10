عاجل.. الإقامة المميزة الجديدة .. رابط التقديم على إقامة مستثمر أعمال

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أعلن مركز الإقامة المميزة، عن إطلاق 5 فئات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة وهي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار. اضافة اعلان





أهداف الإقامة ورابط التقديم:



رابط التقديم على إقامة "مستثمر أعمال"



المزايا العامة



المزايا الخاصة



مدة الإقامة والمقابل المالي

