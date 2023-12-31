عاجل.. الإعلان عن التقديم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث المبتدئ بالتوظيف

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أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث فتح باب التقديم على أولى برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف المقدمة من شركة الصافي دانون ضمن مسار واعد. اضافة اعلان

ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرات البشرية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.





التقديم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث



برامج شركة الصافي دانون ضمن مسار واعد



الشروط الخاصة بالمسار :



اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة



فترة التقديم:

