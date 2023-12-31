عاجل.. الإعلان عن التقديم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث المبتدئ بالتوظيف

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أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث فتح باب التقديم على أولى
برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف المقدمة من شركة الصافي دانون ضمن مسار واعد.
ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرات البشرية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
التقديم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاثويهدف مسار واعد في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث إلى دراسة
وتدريب الطلاب وإعادة التأهيل وتعزيز القدرات في القطاعات والمجالات الواعدة.
برامج شركة الصافي دانون ضمن مسار واعدبدء التقديم على برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف المقدمة من شركة الصافي
دانون ضمن مسار واعد:
الشروط الخاصة بالمسار :يجب أن تتوافر الشروط التالية:
ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
ـ أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
ـ أن يكون نمط الدراسة حسب المحدد في كل مسار.
ـ أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث.
اجتياز سياسات ومعايير المفاضلةـ اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة (حسب الشروط الخاصة ببرامج شركة الصافي
دانون)
ـ لا يجوز ابتعاث من هو على رأس بعثة حالياً وبعثته مستمرة، ولكن يسمح له بالتقديم.
ـ بكالوريوس في أحد التخصصات التالية: (هندسة كهربائية - هندسة ميكانيكية - هندسة صناعية)
درجة IELTS لا تقل عن 5 أو درجة TOEFL IBT 51 أو TOEFL PBT 466 أو درجة STEP 67
ـ المعدل التراكمي (2.75 من 4) أو (3.75 من 5)
فترة التقديم:من 31 ديسمبر 2023م إلى 14 يناير 2024م
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