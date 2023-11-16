الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الإعلان ظهر اليوم.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور؟

اختبارات 11
جانب من الاختبارات
أ أ

من المقرر أن تعلن مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، ظهر اليوم الخميس، نتائج الفصل الدراسي الأول لنحو 6 ملايين طالب وطالبة، عبر منصة "نور".اضافة اعلان
واستمرت الاختبارات لمدة خمسة أيام، وشملت جميع المراحل الدراسية بدءًا من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).

نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 

وشددت وزارة التعليم، على أهمية رصد درجات اختبار المواد التحريرية وتدقيقها في نظام "نور" الإلكتروني أولاً بأول، وإغلاق الدرجات واعتمادها في النظام قبل نهاية دوام اليوم الخميس.

رابط الاستعلام عن النتائج 

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر نظام نور:
- الدخول إلى رابط نظام نور.
- تسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني.
- كتابة رقم الهوية الذي يوجد في البطاقة الوطنية.
- سيظهر للمتعلم كود تحقق يكون بإدخاله في المكان الصحيح.
- النقر على أيقونة التالي الموجودة في الأسفل.
- تظهر أمامك نافذة جديدة بها جميع التفاصيل بشأن درجات طالب.
- يمكنك طباعة درجات الاختبارات.
وكانت وزارة التعليم أعلنت الثلاثاء الماضي تعليق الدراسة وتأجيل الاختبار النهائي أمس الأربعاء في مناطق جدة ومكة بسبب الحالة المطرية.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تأجيل الاختبار المقرر أمس الأربعاء إلى اليوم الخميس، ما لم يصدر الدفاع المدني تحذيراته من غزارة الأمطار مجددًا، والتي قد تهدد تنقلات الطلبة إلى مدارسهم.

موعد نهاية الفصل الدراسي الأول

ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
2:32 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. نتائج الفصل الدراسي الأول وبشرى لعملاء العمل الحر المتعثرين

النيابة العامة1
1:22 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة العامة: السجن سنتين لمقيمٍ ارتكب جريمة الغش في مستحضرات بيطرية

رابت - الراتب - ريال -
1:10 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

بشرى عاجلة لعملاء العمل الحر المتعثرين في السداد

download
12:00 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

المملكة ترحب بإقرار مجلس الأمن مشروعًا بشأن هدنة إنسانية في غزة

اقرأ أيضا

خدمة اليوم.. خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وظائف برواتب 14 ألف ريال وأمطار وسيول على معظم المناطق

مذهل.. شاهد سيول واسعة النطاق في الحدود الشمالية

عاجل.. المملكة تدين قصف مستشفى الشفاء ومحيطه بغزة

أعلاها 34 وأقلها 8.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بالمملكة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

اختبارات 11 9:16 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

موعد إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

اختبار الأختبارات اختبارات 8:05 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول وجدول الإجازات

اختبار الأختبارات اختبارات 7:56 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

مع بداية آخر إجازة مطولة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

الطلاب في المدارس 8:16 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

غدًا.. آخر إجازة مطوّلة للطلاب في الفصل الدراسي الأول

اقرأ أيضا

تداول السعودية
9:23 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 14 ألف ريال.. استمرار التقديم في برنامج "تداول" لتطوير الخريجين

70
8:41 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

مطر غزير.. شاهد السيول تجري كالأنهار بمحافظات القصيم

الشؤون البلدية
8:17 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

"الشؤون البلدية" تسمح للأجانب بمنافذ بيع موسمية

0
7:32 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

بحيرات.. شاهد جريان سيول الأرطاوية وأمطار الزلفي بالرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
2:32 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. نتائج الفصل الدراسي الأول وبشرى لعملاء العمل الحر المتعثرين

النيابة العامة1
1:22 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة العامة: السجن سنتين لمقيمٍ ارتكب جريمة الغش في مستحضرات بيطرية

رابت - الراتب - ريال -
1:10 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

بشرى عاجلة لعملاء العمل الحر المتعثرين في السداد

اختبارات 11
12:18 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. الإعلان ظهر اليوم.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور؟

download
12:00 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

المملكة ترحب بإقرار مجلس الأمن مشروعًا بشأن هدنة إنسانية في غزة

أهم 10
11:44 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وظائف برواتب 14 ألف ريال وأمطار وسيول على معظم المناطق