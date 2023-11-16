عاجل.. الإعلان ظهر اليوم.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور؟

أ أ

من المقرر أن تعلن مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، ظهر اليوم الخميس، نتائج الفصل الدراسي الأول لنحو 6 ملايين طالب وطالبة، عبر منصة "نور". اضافة اعلان

واستمرت الاختبارات لمدة خمسة أيام، وشملت جميع المراحل الدراسية بدءًا من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).





نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول



رابط الاستعلام عن النتائج



موعد نهاية الفصل الدراسي الأول



موعد بدء الفصل الدراسي الثاني



التقويم الدراسي للعام 1445ھ

