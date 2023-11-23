عاجل.. الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين المملكة وكوستاريكا

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التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، بمعالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لجمهورية كوستاريكا. اضافة اعلان





تطوير العلاقات الثنائية



الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول



وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق والتشاور القائم سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.عقب ذلك، وقع معالي نائب وزير الخارجية ومعالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا، اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية كوستاريكا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو والغير مقيم لدى جمهورية كوستاريكا الدكتور حسن بن محمد الأنصاري.