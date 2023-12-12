عاجل.. الإطاحة بمهربي "السموم" في عسير والجوف والكشف عن الكميات المضبوطة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
منطقة عسيركما قبضت الدوريات
البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود
من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (56) كيلوغرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
التعاون مع
الجهات الأمنيةوتهيب الجهات
الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي
نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.