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عاجل.. الإطاحة بمحتال في مطار الملك عبد الله الدولي بجازان وهذه مخالفته

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جوازات الملك عبد الله
أ أ
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ألقت جوازات مطار الملك عبدالله الدولي بجازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لانتحاله صفة غير صحيحة.

ضبط مخالف لنظام أمن الحدود بكطار الملك عبد الله الدولي:اضافة اعلان


أوضحت الجوازات في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن المتهم استخدم وثيقة سفر لشخص آخر، مؤكدة أنه تم استكمال الإجراءات النظامية في حقه.

في وقت سابق، أعلنت إدارة الجوازات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، أنها تمكنت من ضبط مسافرًا لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.

جوازات مطار الملك خالد الدولي تضبط مسافرًا

وأكدت على حسابها في منصة "إكس"، أنه جرى إيقاف مسافرًا من الجنسية الأفغانية وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.

وفي وقت سابق، تفقد المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ووقف ميدانيًا على الخدمات التي تقدمها الجوازات للمسافرين.

تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر
 وشملت الجولة الاطّلاع على منصات الجوازات وعلى التجهيزات التقنية المستخدمة لإنهاء إجراءات المسافرين، حاثًا منسوبي جوازات مطار الملك خالد الدولي على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر.


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