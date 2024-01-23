عاجل. الإطاحة بـ 6 محتالين قاموا بعملية سطو وسرقة أموال مالية بجدة

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قبضت شرطة محافظة جدة على 6 مقيمين من الجنسية اليمنية لانتحالهم صفة غير صحيحة والسطو على منزل مقيم من الجنسية نفسها، والاستيلاء على مبالغ مالية.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ضبط مواطن بمخدرات في القصيمفيما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه (15) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضبط مواطن في جازانأيضا قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، على مواطن لترويجه نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
التعاون مع الجهات الأمنيةوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
🎥 | شرطة محافظة جدة تقبض على (6) مقيمين لانتحالهم صفة غير صحيحة والسطو على منزل. pic.twitter.com/oahAUzWOft— الأمن العام (@security_gov) January 23, 2024