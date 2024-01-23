عاجل. الإطاحة بـ 6 محتالين قاموا بعملية سطو وسرقة أموال مالية بجدة

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قبضت شرطة محافظة جدة على 6 مقيمين من الجنسية اليمنية لانتحالهم صفة غير صحيحة والسطو على منزل مقيم من الجنسية نفسها، والاستيلاء على مبالغ مالية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. اضافة اعلان





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التعاون مع الجهات الأمنية



🎥 | شرطة محافظة جدة تقبض على (6) مقيمين لانتحالهم صفة غير صحيحة والسطو على منزل. pic.twitter.com/oahAUzWOft January 23, 2024