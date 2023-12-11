الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات على طريق شرما بتبوك (صور)

GBE6TYrXMAA4WZH
الإسعاف الجوي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
باشرت، مساء اليوم الإثنين، الفرق الإسعافية والإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي حادث تصادم على طريق شرما بمنطقة تبوك.

حادث تصادم في تبوكاضافة اعلان


وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن الحادث نتج عنه إصابتين نقلت أحداها عبر الإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد التخصصي.

وفي وقت سابق، كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر للعام الماضي، انخفاض سيارات تقديم الخدمة الإسعافية، حيث بلغ إجمالي سيارات الإسعاف المملوكة للهيئة 1334 سيارة، مقابل 1392 سيارة في عام 2021.
وبلغ إجمالي الخدمات الإسعافية المقدمة 1.116.518، واستقبال 1.096.659 مليون بلاغات إسعافية، وتقديم 460 خدمة إسعافية جوية.

إجمالي المراكز الإسعافية


كما بلغ إجمالي المراكز الإسعافية بالحد الجنوبي 22 مركزا، و264 عاملا مسعفا، و48 سيارة للخدمة الإسعافية، وتصدرت منطقة جازان إجمالي الحالات المنقولة مع تقديم الخدمة الإسعافية بـ 40 حالة وبنسبة 95%، وحالتين بنجران بـ5%، وصفر حالات منقولة في عسير.

الرياض تتصدر في سيارات الإسعاف


وتصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة كأكثر المناطق سيارات إسعاف، حيث بلغ إجمالي السيارات 291 سيارة بـ22%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 264 سيارة بـ20%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 185 سيارة بـ14%، وعسير رابعا، بإجمالي 104 سيارات بـ8%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 92 سيارة بـ7%.
وتمثلت الآليات الإسعافية في 8 أنواع، واستحوذت سيارات الإسعاف على النصيب الأكبر من الآليات، وفقا لـ"الوطن".
حيث بلغ إجمالي سيارات الإسعاف 1334 سيارة بـ83%، والنقل غير الإسعافي ثانيا، بإجمالي 116 بـ7%، والدراجات النارية ثالثا، بإجمالي 39 دراجة بـ2.43%، وعربات قولف رابعا بإجمالي 38 بـ2.37%، ودفع رباعي إسعافي خامسا بإجمالي 27 بـ2.27%، وعربات كوارث سادسا بإجمالي 25 بـ1.56%، ودراجات هوائية سابعا، بإجمالي 19 دراجة بـ1%، وسكوتر ثامنا بإجمالي 4 بـ0.24%.

مراكز إسعافية

وتصدرت الرياض المراكز الإسعافية، حيث بلغت 111 مركزا بـ22%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 98 مركزا بـ19%، والشرقية ثالثا بإجمالي 66 مركزا بـ13%، وعسير رابعا بإجمالي 41 مركزا بـ8%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 38 مركزا بـ7%.



اقرأ أيضا

تعليم مكة
8:29 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"تعليم مكة": تحويل الدراسة غدًا الثلاثاء عن بعد في مدارس مكة والجموم وبحرة والكامل

Untitled
8:05 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

*قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة في جمهورية اليمن الشقيقة *

امطار المدينة -- مسجد قباء
8:03 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد على منطقة المدينة حتى هذا الموعد

إدارة تعليم جدة
7:06 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليم جدة: تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس غدًا الثلاثاء

اقرأ أيضا

على مد البصر.. جريان سيول وادي داما جنوب ضباء (فيديو)

شاهد.. أمطار غزيرة شمال شرق جدة

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا باللون الأحمر على مكة

تفاصيل الأجر المسجل والخاضع للاشتراك في نظام التأمينات

بسبب تقلبات الطقس.. تنبيهات مهمة لمزارعي المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 7:21 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة وجريان السيول على هذه المناطق

امطار غزيرة على تبوك 10:21 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إنذار أحمر على تبوك وتحذير من الدفاع المدني

أمطار غزيرة 5:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل .. أمطار متوقعة على هذه المناطق من الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل

2233-fahd 4:23 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

لتحسين جودة الحياة.. أمانة تبوك تبرم عقودًا استثمارية بقيمة تتجاوز 66 مليون ريال

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
4:57 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. حقيقة المعلومات المتداولة حول أراضي مشروع الدرعية وبشرى لطلاب الثانوية الموهوبين

أسعار الأسهم
4:47 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

سوق الأسهم يرتفع 84 نقطة ويُغلق بعد تداولات بـ 7.5 مليار ريال

وزارة الداخلية
4:46 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أنهى حياة يمني بشكل بشع.. تنفيذ حُكم الشرع بأحد الجناة في مكة

تنزيل
4:08 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

كصديق للطفل.. 4 مستشفيات تحصل على لقب وشهادة الاعتماد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الابل
8:34 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"لها أوابد كأوابد الوحش".. تحذير مهم عند نقل الإبل بواسطة المركبات

تعليم مكة
8:29 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"تعليم مكة": تحويل الدراسة غدًا الثلاثاء عن بعد في مدارس مكة والجموم وبحرة والكامل

امطار المدينة -- مسجد قباء
8:03 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد على منطقة المدينة حتى هذا الموعد

GBE6TYrXMAA4WZH
8:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات على طريق شرما بتبوك (صور)

ابشر - الهوية الوطنية
7:16 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"الأحوال المدنية": 5 خطوات للاستفادة من خدمة تفعيل الهوية الوطنية عبر أبشر

إدارة تعليم جدة
7:06 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليم جدة: تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس غدًا الثلاثاء