عاجل.. الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات على طريق شرما بتبوك (صور)

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باشرت، مساء اليوم الإثنين، الفرق الإسعافية والإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي حادث تصادم على طريق شرما بمنطقة تبوك.





حادث تصادم في تبوك اضافة اعلان



إجمالي المراكز الإسعافية



الرياض تتصدر في سيارات الإسعاف



مراكز إسعافية



#بلاغ_إسعافي 🚑🚁



باشرت الفرق الإسعافية و #الإسعاف_الجوي بهيئة #الهلال_الأحمر_السعودي حادث تصادم على طريق شرما بمنطقة #تبوك نتج عنه إصابتين نقلت أحداها عبر الإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد التخصصي. pic.twitter.com/yZm3JEHr8G — هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) December 11, 2023

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن الحادث نتج عنه إصابتين نقلت أحداها عبر الإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد التخصصي.وفي وقت سابق، كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر للعام الماضي، انخفاض سيارات تقديم الخدمة الإسعافية، حيث بلغ إجمالي سيارات الإسعاف المملوكة للهيئة 1334 سيارة، مقابل 1392 سيارة في عام 2021.وبلغ إجمالي الخدمات الإسعافية المقدمة 1.116.518، واستقبال 1.096.659 مليون بلاغات إسعافية، وتقديم 460 خدمة إسعافية جوية.كما بلغ إجمالي المراكز الإسعافية بالحد الجنوبي 22 مركزا، و264 عاملا مسعفا، و48 سيارة للخدمة الإسعافية، وتصدرت منطقة جازان إجمالي الحالات المنقولة مع تقديم الخدمة الإسعافية بـ 40 حالة وبنسبة 95%، وحالتين بنجران بـ5%، وصفر حالات منقولة في عسير.وتصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة كأكثر المناطق سيارات إسعاف، حيث بلغ إجمالي السيارات 291 سيارة بـ22%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 264 سيارة بـ20%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 185 سيارة بـ14%، وعسير رابعا، بإجمالي 104 سيارات بـ8%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 92 سيارة بـ7%.وتمثلت الآليات الإسعافية في 8 أنواع، واستحوذت سيارات الإسعاف على النصيب الأكبر من الآليات، وفقا لـ"الوطن".حيث بلغ إجمالي سيارات الإسعاف 1334 سيارة بـ83%، والنقل غير الإسعافي ثانيا، بإجمالي 116 بـ7%، والدراجات النارية ثالثا، بإجمالي 39 دراجة بـ2.43%، وعربات قولف رابعا بإجمالي 38 بـ2.37%، ودفع رباعي إسعافي خامسا بإجمالي 27 بـ2.27%، وعربات كوارث سادسا بإجمالي 25 بـ1.56%، ودراجات هوائية سابعا، بإجمالي 19 دراجة بـ1%، وسكوتر ثامنا بإجمالي 4 بـ0.24%.وتصدرت الرياض المراكز الإسعافية، حيث بلغت 111 مركزا بـ22%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 98 مركزا بـ19%، والشرقية ثالثا بإجمالي 66 مركزا بـ13%، وعسير رابعا بإجمالي 41 مركزا بـ8%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 38 مركزا بـ7%.