عاجل.. الإحصاء: ارتفاع أسعار الإيجارات والسلع والخدمات لشهر إبريل

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بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة 1.6% خلال شهر إبريل 2024م، للشهر الثاني على التوالي، مقارنة بالنسبة ذاتها في مارس الماضي

وعزت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 1.6%.





ارتفاع إيجارات المساكن



التضخم الشهري



ارتفاع أسعار السلع والخدمات



وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.4% في شهر إبريل الماضي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.4%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر إبريل 2024 نظرًا للوزن الذي تشكله هذه المجموعة والبالغ 21%..في ذات السياق، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.8% وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته 2%، متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.8%.وارتفع قسم التعليم بنسبة 1.1% متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1%.سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر إبريل 2024 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مارس 2024.وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4%.كما شهد المؤشر ارتفاع أسعار كل من: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.2%، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%، وقسم الملابس والأحذية، بنسبة 0.6%/، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%.في حين شهد المؤشر انخفاضًا في أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.5% متأثرًا بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.5%.من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات: التعليم والاتصالات والصحة أي تغير نسبي يُذكر في شهر إبريل 2024م.