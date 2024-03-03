عاجل.. الإجازات المطوّلة في الفصل الدراسي الثالث وعدد أيام الدراسة خلال رمضان

أ أ

يتضمن الفصل الدراسي الثالث، الذي انطلق اليوم الأحد، إجازة نهاية أسبوع مطولة، فضلاً عن إجازة عيد الفطر.

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الجمعة 1445/9/19هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.





عدد أيام الدراسة قي رمضان



إجازة نهاية العام الدراسي



ويعني ذلك أن عدد أيام الدراسة طيلة شهر رمضان المبارك ستستمر لمدة 18 يومًا فقط.ويتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على عدد 10 إجازات رسمية للطلاب.كما يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.