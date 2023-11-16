عاجل.. الأمطار تغرق المستشفيات وتصل لقسم الأشعة بدولة خليجية

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وثقت عدة فيديوهات تداولها نشطاء عمانيون جريان للسيول وغزارة الأمطار التي أغرقت الشوارع في عدة مدن بسلطنة عمان.





غرق مستشفى في سلطنة عمان: اضافة اعلان



توقف الشاحنات بسبب السيول:



ويظهر مقطع فيديو نشره حساب " الخيمة العمانية"، مشاهد من هطول الأمطار بغزارة في صلالة، حيث وثق المقطع قيام الممرضات بمحاولة لإخراج مياه الأمطار والتي دخلت المستشفى ووصلت إلى قسم الأشعة والمختبرات.كما يظهر الفيديو قيام عدد من العمال بالمستشفى إخراج المياه من الطرقات والتي تظهر وقد غمرتها بكميات كبيرة.أيضا أظهرت مقاطع أخرى اجتياح السيول لشوارع صلالة، وغرق المركبات ومحاولات لإنقاذ المارة أو قائدي السيارات من الغرق.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" تعطل حركة المرور بأحد الطرق العامة في سلطنة عمان بسبب جريا السيول.ويظهر الفيديو الذي نشره حساب"الخيمة العمانية" نزول الأودية جنوب بوشر في سلطنة عمان، والتي أصابت حركة المرور بالشلل.وتظهر مئات المركبات والشاحنات وهي متوقفة عبر اتجاهات شتى ولا تستطيع المرور بسبب تدفق السيول وجريانها بقوة.