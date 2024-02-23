عاجل.. "الأرصاد" يعلن موعد انتهاء فصل الشتاء

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أعلن عقيل العقيل، محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، أنه يتبقى 6 أيام على انتهاء فصل الشتاء بالمملكة.

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن درجات الحرارة ستستمر حول المعدلات خلال الأيام المقبلة.





6 أيام على انتهاء فصل الشتاء



أمطار خلال الفترة الانتقالية



وأشار إلى أنه يتبقى حوالي 6 أيام على انتهاء فصل الشتاء بحسب التقويم الأرصادي، وستكون بداية فصل الربيع في مطلع شهر رمارس.ولفت إلى أنه خلال هذه الفترة الانتقالية يكثر التباين في درجات الحرارة من الارتفاع والانخفاض حتى الربع الأول من شهر مارس.وتوقع محلل الطقس، هطول الأمطار خلال الفترة المقبلة على المناطق الشمالية الغربية، منطقة تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، شمال منطقة المدينة المنورة.