السبت، 04 جمادى الأولى 1445 ، 18 نوفمبر 2023

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عاجل.. الأرصاد يصدر إنذارا على العاصمة المقدسة وجدة و6 محافظات

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، إنذاراً جديداً في منطقة مكة المكرمة باللون الأصفر، حيث يُتوقع هطول أمطار خفيفة تصاحبها رياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.اضافة اعلان

إنذار على العاصمة المقدسة:


وشمل الإنذار: العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الشعيبة، بحرة، الجموم، الكامل، خليص، فيما كشف المركز أن الإنذار يبدأ من الساعة 10 صباح اليوم، ويستمر حتى 10 مساء.

كما أعلن المركز الإنذار البرتقالي على: العرضيات، أضم، ميسان، ابتداء من الساعة 1:00 ظهر اليوم ويستمر حتى الساعة 9:00 مساء.

ويتوقع هطول أمطار متوسطة تصاحبها رياح شديدة السرعة، شبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

تقلبات جوية على الرياض وعسير:


وتشمل الحالة أجزاءً من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك مرتفعات عسير والباحة.

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