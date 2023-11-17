عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة الثامنة صباحًا. اضافة اعلان





حالة من الضباب والشبورة على الرياض



شبورة ومائية وضباب على عسير



حالة من الضباب على المنطقة الشرقية



أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة



وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل منطقة الرياض ومحافظات "الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ومرات".وأضاف أن الشبورة والضباب تشمل منطقة عسير، ومحافظات"أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط".وبين أنه متوقع أن تشهد منطقة المنطقة الشرقية، حالة من الضباب والشبورة تشمل محافظات "الأحساء وبقيق والعديد والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.