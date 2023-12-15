الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على هذه المناطق لـ 8 صباحًا

ضباب
الضباب
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة الثامنة صباحًا.

ضباب على الجوف حتى الالثامنة صباحًا

وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل منطقة الجوف ومحافظات "القريات وطبرجل".اضافة اعلان


شبورة ومائية وضباب على الحدود الشمالية

وأضاف أن الشبورة والضباب تشمل منطقة الحدود الشمالية، ومحافظات"رفحاء والعويقيلة وطريف وعرعر".


أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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