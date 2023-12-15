عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على هذه المناطق لـ 8 صباحًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة الثامنة صباحًا.



ضباب على الجوف حتى الالثامنة صباحًا

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شبورة ومائية وضباب على الحدود الشمالية



أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة



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وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل منطقة الجوف ومحافظات "القريات وطبرجل".وأضاف أن الشبورة والضباب تشمل منطقة الحدود الشمالية، ومحافظات"رفحاء والعويقيلة وطريف وعرعر".يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.